Spotify, kullanıcılara özel olarak oluşturulan "2020 Özeti" listesini yayınladı. Mobil uygulamada hikaye temelli liste, 2020 yılında en çok dinlenen şarkıları, en çok dinlenen sanatçıları, hangi türlerin tercih edildiğini ve keşfedilen yeni tür ile şarkıları gösteriyor.

Dün itibarıyla Türkiye ve dünya genelindeki en çok dinlenenler listelerini açıklayan Spotify, bugünse kullanıcılara özel yeni listesini yayınladı. "2020 Özeti" olarak isimlendirilen bu liste, yıl boyunca en çok dinlediğiniz şarkılara kolaylıkla erişmenizi sağlıyor. Üstelik Spotify'da neler yaptığınızı, neleri keşfettiğinizi, hangi türleri tercih ettiğinizi de öğrenebiliyorsunuz.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Spotify'a Hikayeler özelliğinin geleceğinden bahsetmiştik. 2020 Özeti, bunun en net göstergesi olarak karşımıza çıktı. Çünkü size özel oluşturulan istatistikler, bir çalma listesinden ziyade hikayeler şeklinde sunuluyor. Peki 2020 Özeti içinde neler yer alıyor?

Spotify'ın kullanıcılara özel listesi, uygulama ana sayfasında yer alıyor

Spotify, oluşturduğu hikaye temelli liste içerisinde bazı mesajlar da veriyor. 2020'nin ne kadar zor bir yıl olduğundan bahseden platform, her şeye rağmen kullanıcıları motive etmeye de çalışıyor. Ancak esas önemli detaylar da verilen mesajlar kadar önemli. Örneğin bir kullanıcı, Spotify'ın yeni özelliğinde, 2020 yılında en çok dinlediği şarkıyla ilk kez ne zaman tanıştığını, kaç kez dinlediğini, en çok hangi gün dinlediğini görüntüleyebiliyor.

2020 Özeti'nde yer verilen bazı bilgiler şu şekilde

Spotify'ın kullanıcılara özel olarak oluşturduğu hikayeler, istenildiği takdirde çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılabiliyor. Ayrıca yıl boyunca en çok dinlenen 100 şarkı, istenildiği takdirde bir çalma listesi içine de gönderilebiliyor. Etkileşimli bir deneyim sunan Spotify, en çok dinlenen şarkıcının tahmin edilebilmesini sağlayan bir hikaye de gösteriyor. Ayrıca yıl boyunca diğer kullanıcılardan ayrılmanızı sağlayan müzik dönemini de bu 2020 Özeti kapsamında görebiliyorsunuz.

Spotify'ın 2020 Özeti özelliğine mobil uygulama ya da web sürümden ulaşılabiliyor. Ancak 2020 Özeti'ne web üzerinden ulaştığınızda, hikaye şeklindeki bir içerikle değil, klasik çalma listesiyle karşılaşıyorsunuz. Eğer sizler de hemen Spotify'daki 2020 Özeti'nizi görmek isterseniz, uygulamayı kullanabilir ya da burada bulunan bağlantıyla çalma listenize ulaşabilirsiniz.