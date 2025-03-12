Spotift, geçen yıl sanatçılara ne kadar telif. ödemesi yaptığını açıkladı. Müzik tarihinde bir rekor kırıldığı görüldü.

Dünyanın en büyük müzik platformu konumunda bulunan Spotify, tahmin edebileceğiniz gibi sanatçılara da ödeme yapabiliyordu. Ancak şirketin yaptığı telif ödemeleri, az olduğu gerekçesiyle sektörde eleştiri altındaydı.

Şimdi ise Spotify’dan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Müzik devi, geçen yıl sanatçılara yaptığı toplam telif ödemesi miktarını açıkladı. Bu miktarın, müzik tarihinin en yüksek telif ödemesi olduğu da ifade edildi.

Spotify, yıl 10 milyar dolar telif ödemesi yaptı

Açıklamaya göre Spotify, 2024 yılında. 10 milyar dolarlık telif ödemesi gerçekleştirdi. Müzik tarihinde bu miktara yaklaşabilen dahi yok. Öyle ki 2000’li yıllarda CD’li dönemde yapılan maksimum ödeme 1,1 milyar dolardı. Bu da platformun ne denli büyük olduğunun bir göstergesi.

1500’e yakın sanatçı, Spotify’dan en az 1 milyon dolar ödeme almış. Bu grubun %80’inin Spotify’ın en iyi 50 şarkı listelerine giremediği de eklendi. Telif ödemelerinin, şarkıların dinlenmesine göre o parçanın lisans sahibine yapıldığını belirtelim. En çok kimin kazandığı konusunda ise bir bilgi yok. Geçen yıl platformda en çok dinlenen kişi Taylor Swift olmuştu.

Spotify’ın geçen yılki geliri 15,74 milyar dolardı. Telif ödemeleri bunun %60 civarına denk geliyor ve gerçekten önemli miktarda ödeme yapıldığını gözler önüne seriyor. Şirket, bu miktarı paylaşarak az ödeme yaptığına dair eleştirileri ortadan kaldırmak ve sanatçıların tarihte olmadığı kadar çok kazanabildiğini göstermek istemiş.