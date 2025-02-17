Spotify'ın yıllardır gündemde olan Hi-Fi paketinin bu yıl nihayet kullanıma sunulacağı iddia edildi. Spotify henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, çok uzun zamandır Hi-Fi abonelik planıyla gündemde. Hatta bu mesele gündeme geleli tam 8 yıl oldu. Ancak Spotify, bunca yıla rağmen Hi-Fi kalitesini kullanıcılara sunamadı.

Gelen son haberler, bu durumun artık değişmek üzere olduğunu gözler önüne seriyor. Bloomberg kaynaklarına göre Spotify, "Music Pro" olarak isimlendirdiği Hi-Fi destekli aboneliğini 2025 yılı içerisinde resmen duyuracak.

Fiyatı ne kadar olacak?

Spotify, Music Pro ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı ancak sektör kaynaklarına göre bu abonelik paketi, mevcut aboneliklere ek olarak sunulacak. Fiyatı ise büyük olasılıkla aylık 5,99 dolar olarak açıklanacak. Bunun Türkiye karşılığını lansman zamanı geldiğinde daha net öğreneceğiz.

İlk kez 2017 yılında konuşulmaya başlayan mesele, gerçekten çok uzadı ve Spotify'ın artık bir adım atması gerekiyor. Peki Spotify, bunca yıl beklettiği müşterilerini Hi-Fi kalitesi ile gerçekten memnun edecek mi? İşte bu sorunun cevabını verebilecek kimse yok...