Spotify, sanatçıların uzun zamandır talep ettiği bir harekete imza atarak albüm sayfalarındaki 'Karışık oynat' seçeneğini kaldırdı. Dinleyiciler, yine de ‘Şimdi Çalınıyor’ sayfasından albümü karışık olarak dinleyebilecekler.

Günümüzün en popüler müzik platformu olan Spotify, çalma listeleriyle birlikte albümlerdeki parçaları da karışık oynatmanıza olanak sağlıyor. ‘Karışık oynat’ isimli bu özellik, albümü her zaman aynı sıradan dinlemek istemeyenler için bir kurtarıcı olsa da aynı şekilde sanatçıların özenle hazırladıkları albümün gidişatını bozduğundan birçok sanatçı tarafından da sevilmiyor.

Geçtiğimiz günse platform, bu konuda bir yeniliğe imza attı. Spotify, sanatçıların albümlerindeki karışık oynat seçeneğini kaldırdı. Böylelikle albümler, ana sayfada yalnızca orijinal sırasıyla dinlenebilir hale geldi. Öte yandan bu durum yalnızca Premium kullanıcılar için geçerli oldu. Spotify’ı ücretsiz kullananlar dinleyecekleri şarkıları seçemediklerinden, albümü halen karışık oynatmak zorundalar.

Sanatçıların uzun zamandır istediği bir özellikti:

Spotify'ın bu yeni özelliğine dair ilk açıklama, yeni albümünü piyasaya süren Adele'den geldi. Adele, “Bu, sürekli değişen sektörümüzde sahip olduğum tek istekti! Albümleri bu kadar özen ve düşünceyle şarkı listemize boşuna koymuyoruz. Sanatımız bir hikâye anlatır ve hikâyelerimiz istediğimiz gibi dinlenmelidir. Dinlediğiniz için teşekkürler Spotify.” ifadelerine yer verdi.

Yeni tartışmalar da açıldı

Öte yandan Spotify’ın imza attığı bu yenilik, yeni tartışmalara da kapı açtı. Adele’in paylaşımının altında birçok kullanıcı “Ne dinlemek istersem onu dinlerim” şeklinde tepki gösterirken bazı kullanıcılarsa sanatçıların bu isteğine katıldığını dile getirdi.

Fakat bu konudan yakınanların farkında olmadıkları bir şey vardı: Karışık oynat özelliği, yalnızca albümün sayfasından kalktı. Albüm, oynatmaya başlatıldığında ‘Şimdi Çalınıyor’ arayüzünde yeniden karışık olarak oynatılabiliyor. Yani karışık oynatmak isteyen kullanıcıların yalnızca 2 kez daha parmaklarını ekrana dokundurmaları gerekiyor..