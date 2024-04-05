Müzik devi Spotify, platformdan kolay yoldan para kazanmak isteyenlerin önünü keserken büyük miktarlarda tasarruf edecek.

Dünyanın en büyük müzik platformlarından olan Spotify, platformuna yeni özellikler eklemesiyle sık sık gündemimize geliyor. Sesli kitapları da platformuna getiren platform, maalesef yakın zamanda hiç de memnun etmeyen haberlerle karşımıza gelmişti. Yeni ödeme planları getireceği ortaya çıkan platformun abonelik fiyatlarına da zam yapacağı ortaya çıkmıştı.

5 bölgeyi kapsayan bu zam kararı, şirketin en güçlü olduğu yer olan ABD’yi bile kapsayınca Türkiye fiyatlarına zam gelmeyeceğini düşünmek, kulağa fazla iyimser geliyor. Şimdiki gelişmeler küçük çaplı sanatçılar için üzücü nitelikte. Öte yandan Spotify’ın devasa miktarlarda tasarruf etmesini sağlayabilir.

1.000 dinlenmenin altında kalan şarkılardan para kazanılmayacak.

Spotify

Nisan ayından itibaren yürürlüğe giren bu karar, platforma beyaz gürültü ve doğa sesleri yükleyerek kolay yoldan para kazanmak isteyenlere karşı ortaya atıldı. Şirketin söylediğine göre on milyonlarca şarkı, geçtiğimiz yıl içinde 1 ila 1.000 dinlenme aralığında gidip gelerek her ay $0.03 getiri sağladı.

Spotify’ın söylediğine göre çok sayıda distribütör, en düşük 2 dolar olmak üzere 2 ila 50 dolar arasında çekim yapıyor. Banka işlem ücreti de çekim başına 1 ila 20 dolar aralığında oluyor. Yani bunlar gibi küçük çekimler hep zarar.

Bu küçük miktarların yıl sonunda 40 milyon dolar gibi devasa boyutlara gelebileceği söyleniyor. Müzik devimiz Spotify, bu miktarı da 1.000 dinlenmenin üzerindeki diğer şarkılar için ayırdığı havuza yönlendirecek. Bu sayede tasarruf etmiş olacak. 12 ay toplamında 1.000 dinlenmeye ulaşan şarkılar, tekrardan para kazanabilecek.

Sizin bu değişiklik konusundaki düşünceleriniz neler?