Hâlihazırda pahalı olan Spotify, yakında yeni özellikler içeren daha da pahalı bir abonelik getirmeyi planlıyor. Henüz ne zaman geleceği bilinmeyen bu abonelik, HiFi ses de dahil yeni özellikler içerecek.

Spotify, üç yılı aşkın süre önce kayıpsız ses özelliği getireceğini duyurmuştu. Düzenli olarak hakkında bilgiler sızdırılsa da HiFi ses, bir türlü çıkış yapamamıştı. Apple Music gibi rakiplerde hâlihazırda bulunan bu işlevin Spotify’a yıllardır gelememesi kullanıcıların sinirini bozuyordu.

Meraklı bekleyiş sürerken dün Spotify CEO Daniel Ek’ten konuya ilişkin çok önemli açıklamalar geldi. Ek, daha pahalı bir abonelik geleceği iddialarını doğruladı.

"Deluxe" ismini alabilecek abonelik, 5 dolar daha pahalı olacak ve yeni özellikler sunacak

Şirketin kazanç toplantısında konuşan Daniel Ek, hâlihazırdaki Premium abonelikten daha pahalı olacak bir Spotify aboneliğinin geleceğini ifade etti. Ancak ne zaman çıkacağına dair maalesef bir detay paylaşmadı.

Bu yeni abonelik, kullanıcıların HiFi özelliğine ulaşmasına ve çok daha kaliteli bir ses deneyimine erişmesini sağlayacak. Özelliği üzecek bir açıklama olduğunu da ekleyelim. Ek, bu planlarınınn hâlâ erken aşamada olduğunu söylüyor. Kayıpsız sesin neredeyse 4 yıla yakın bir süre önce duyurulduğunu düşündüğümüzde hâlâ erken aşamalarında olarak nitelendirilmesi biraz sinir bozucu.

Ek, “Deluxe” ismini alabilecek yeni paketin şu anki Spotify Premium’dan çok daha iyi olacağını belirtmiş. Yani HiFi dışında farklı özellikler sunulması da olası. Fiyatının ise ABD’de şu ankinden 5 dolar civarında daha fazla olabileceğini söylüyor. Bu da %41 artışla 17 dolar demek. Aynı oranı ülkemizdeki şu anki abonelik fiyatına (59,99 TL) vurursak karşımıza 84 TL’lik bir fiyat çıkıyor. Tabii ki Spotify bu paketi çıkardığında her şey daha farklı olacaktır. O yüzden şimdiden iyi bir tahmin yapmak zor.

Spotify’ın yeni paketinin ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Daha önceki iddialarda bu yılın sonlarında olabileceği ifade edilmişti. Doğru olup olmadığını bekleyip göreceğiz. Amazon, Apple gibi rakiplerinin çoktandır yüksek kalite sunup Spotify’ın hâlâ bu konuda geride kalması ve üstüne daha pahalı olması kullanıcıların pek hoşuna giden bir şey değil. Platformun 246 milyon takipçiyle alanında dünyanın en popüleri konumunda olduğunu ekleyelim.