Spotify, yıllardır getirmediği iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini kısıtlı bir kullanıcı kitlesi ile test etmeye başladı. Spotify'ın yeni özelliği, şimdilik sadece e-posta ile doğrulamaya destek veriyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify'a dikkat çeken bir özellik geldi. Yıllardır hayatımızın bir parçası hâline gelen Spotify, nihayet iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) desteğine kavuştu. Ancak Spotify'ın 2FA desteği, oldukça ilkel bir yapıya sahip.

Reddit'te paylaşılan bilgilere göre Spotify, yeni özelliğini bazı kullanıcılara sunmuş durumda. Ancak Spotify'ın kullanıma sunduğu 2FA desteği, şimdilik sadece e-posta üzerinden doğrulama yapmaya izin veriyor. Özelliği deneyimleyebilen kullanıcılar, 2FA'yı kapatmanın veya SMS gibi farklı doğrulama yöntemleri seçmenin bir yolunun olmadığını iddia ediyorlar.

Spotify'ın iki faktörlü kimlik doğrulaması böyle görünüyor

Spotify'ın iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi oldukça basit bir mantığa sahip. Hesabına giriş yapmak isteyen kullanıcı, e-posta adresine gönderilen kodu girdiği takdirde hesabına ulaşabilecek. İlerleyen dönemde bu durumun değişip değişmeyeceğini bilmiyoruz. Şirketin ilerleyen dönemlerde üçüncü taraf yazılımlara destek verip vermeyeceği de bilinmeyen hususlar arasında.

Spotify, üzerinde çalıştığı yeni özellik hakkında hiçbir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca Spotify'ın iki faktörlü doğrulama özelliğinin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağı hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.