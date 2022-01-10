Spotify, 2021'in sonunda kullanıma sunacağını söylediği ancak bu sözü gerçekleştiremediği HiFi abonelik paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gecikmenin detaylarına girmeyen Spotify, özelliğin bir gün mutlaka kullanılabilir olacağını belirtti.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformu Spotify, geçtiğimiz yılın başlarında yaptığı bir açıklamayla yüksek ses kalitesi teknolojisi HiFi için yeni bir abonelik paketi oluşturacağını duyurmuştu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre yeni özellik, 2021 yılının sonunda kullanıma sunulacaktı. Ancak beklenen olmadı ve Spotify, HiFi paketini kullanıcıların hizmetine sunmadı. Peki neden?

Spotify'ın resmi internet sitesindeki topluluk bölümünde yayınlanan bir gönderi, HiFi abonelik paketinin neden kullanıma sunulmadığını ortaya çıkardı. Spotify'ın yaptığı açıklamaya göre şirket, şu an için bu abonelik paketine hazır değil. Üstelik yüksek ses kalitesinin ne zaman deneyimlenebileceğine ilişkin hiçbir bilgi de yok. Yani Spotify, HiFi abonelik paketini süresiz olarak ertelemiş durumda.

"HiFi'ın sizin için de önemli olduğunu biliyoruz"

Spotify tarafından yapılan açıklamalarda, bu teknolojinin en az kullanıcılar kadar önemsendiği ifade edildi. Abonelik paketi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen yetkililer, özelliğin gelecekte mutlaka kullanılabilir olacağını belirttiler. Ancak tarihle ilgili hiçbir açıklama yok...

Spotify HiFi paketi, yalnızca Premium abonelik paketine sahip olan kullanıcılar tarafından kullanılabilecek. Bu teknolojiyi kullanmak isteyen abonelerin ekstra ödeme yapmaları gerekecek. Ertelenen özellikle ilgili yeni detaylar, muhtemelen önümüzdeki dönemlerde daha net bir şekilde karşımıza çıkacak...