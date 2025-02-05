Spotify, son çeyrek verilerini paylaştı. Şirket, hem kazançlarında hem de abone sayısında büyük artış gördü.

Dünyanın en büyük müzik platformu konumundaki Spotify, her çeyrek sonunda ne kadar kazanç elde ettiğini ve abone sayısının kaça yükseldiğini açıklıyordu. Şimdi ise 2024’ün son çeyreğine dair veriler geldi.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre tarihinde ilk kez tüm yılı kâr ederek geçirmeyi başardı. Öyle ki şirketin faaliyet kârı yılın son üç ayında 509 milyon dolara ulaştı. 2024 genelinde ise toplam 1,49 milyar dolar kâr edildi.

Kullanıcı sayısı 675 milyona çıktı

Şirket, dünya çapındaki toplam kullanıcı sayısında da büyük bir artış yaşadığını vurguladı. Öyle ki 4’üncü çeyrekte 35 milyon aylık aktif kullanıcı Spotify’a eklendi ve beklentilerin çok üstüne çıkıldı. Yeni kullanıcılarla birlikte Spotify’ın dünyadaki toplam kullanıcı sayısı 675 milyona çıktı. Bu, önceki yıla kıyasla %12’lik artışa tekabül ediyor.

Ücretli “Premium” aboneler hakkında da veriler var. Şirket, yaptığı zamlara rağmen burada da büyüme yaşamış. Öyle ki son çeyrekte toplam Premium abone sayısı 23 milyon artışla 263 milyona yükselmiş.