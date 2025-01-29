Spotify, 2024 yılına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bu açıklama ile müzisyen ve podcast yayımcılarının, geçtiğimiz yıl boyunca kaç para kazandıkları ortaya çıkmış oldu. İşte detaylar...

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Şirket, bu açıklama ile 2024 yılında sanatçılara kaç para verdiğini duyurdu. Spotify, yeni bir rekora imza atmış durumda.

Yapılan resmî açıklamaya göre Spotify'daki müzisyenler ile podcast yayımcıları, 2024'te 10 milyar dolar gelir sağladılar. Tabii bazı sanatçılar dudak uçuklatan paralar kazanırken bazıları ise daha düşük gelir elde ettiler. Spotify verilerine göre 60 sanatçı, 2024 yılında 10 milyon dolardan fazla kazandı. 1.250 sanatçı 1 milyon dolar, 10 binden fazla sanatçı ise 100 bin dolar ve üzerinde gelir elde etti.

Spotify'ın sanatçılara döktüğü para 60 milyar doları geçti

Açıklanan veriler, Spotify'ın müzik endüstrisine olan katkının 60 milyar doları geçtiğini gözler önüne seriyor. Ancak bu rakam, son yıllarda ciddi anlamda artmış durumda. Mesela takvimler 2014 yılını gösterdiğinde Spotify'da en az 10 bin dolar kazanan sanatçı sayısı 10 bin kadardı. Şimdi bu parayı kazanan müzisyen ve podcast yayımcılarının sayısı 10 katına çıkmış durumda.

Spotify, sanatçılara yaptığı ödemelerle ilgili detay vermedi ancak müzik finansman platformu Duetti'nin bununla ilgili verileri mevcut. Bu bağlamda; Spotify, her 1.000 dinleme başına 3 dolar ödeme yapıyor. Ancak bu tutar, tahmin ettiğinizden çok daha düşük. Yine Duetti verilerine göre YouTube, Apple Music ve Amazon Music, 1.000 dinleme başına sırasıyla 4,8 dolar, 6,2 dolar ve 8,8 dolar ödeme yapıyor.