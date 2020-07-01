Spotify'da Daha Keyifli Müzik Dinlemek İçin 10 Tüyo

Popüler dijital müzik dinleme platformlarından biri olan Spotify’ın arayüzünde saklı kalmış pek çok eğlenceli özellik var. Sizin için Spotify kullanımınızı çok daha keyifli bir hale getirecek 10 ipucunu listeledik ve bilmeniz gereken detayları anlattık.

MP3 ile müzik dinleme dönemi bittikten sonra dijital müzik dinleme platformları öne çıktı. Bu platformlar arasında ülkemizde ve dünyada en dikkat çekenlerden biri de Spotify oldu. Spotify bugün 200 milyondan fazla kullanıcıya ve aradığınız neredeyse her müziği bulabileceğiniz milyonlarca şarkıdan oluşan bir arşive sahip.

Uzun yıllardır Spotify kullanıyor olsanız bile bilmediğiniz farklı özellikleri olabilir. Platform, her geçen gün arayüzüne yeni özellikler ekliyor ve kullanıcılarına daha keyifli bir müzik dinleme deneyimi sunmayı amaçlıyor. Sizin için Spotify üzerinden müzik dinlerken keyfinizi ikiye katlayacak özellikleri anlattık ve bilmeniz gereken 10 tüyoyu listeledik.

Spotify tüyoları:

Çalma listelerinizi listeleyin

Ücretsiz ve kontrol edilebilir listeler

Çevrimdışı kullanım ve mobil veri kısıtlaması

Ortak çalma listeleri

Silinmiş çalma listelerini kurtarma

Yerel dosyaları görüntüleme

Yıllara göre şarkı arama

Müziği farklı cihazlardan dinleyin

Sitenize iframe ekleyin

Size özel radyo ve çalma listeleri

Çalma listelerinizi listeleyin:

Spotify üzerinden dinlediğiniz benzer müzikleri ya da belirli modlarla sevdiğiniz müzikleri bir çalma listesinde toplayabiliyorsunuz, aynı zamanda çalma listelerinizi de listeleyebilirsiniz. Dans müziklerinden oluşan çalma listelerini bir klasöre, spor yaparken dinlediğiniz müziklerden oluşan çalma listelerini bir klasöre ekleyebilirsiniz.

Platformun masaüstü versiyonundan Dosya menüsüne girdikten sonra Yeni Çalma Listesi Klasörü oluşturarak klasöre istediğiniz çalma listelerini ekleyebilirsiniz. Hatta isterseniz klasörlerden oluşan bir klasör bile oluşturabilirsiniz. Düzenlemeleri nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz.

Ücretsiz ve kontrol edilebilir listeler:

Spotify’ı ücretsiz olarak kullanıyorsanız müzikler arasında dilediğiniz gibi geçiş yapamıyor ya da listeler üzerinde bir kontrol sahibi olamıyorsunuz. Fakat bu durumun bazı çalma listeleri için istisnası bulunuyor. Normalde saatte altı tane olan müzik atlama hakkı bazı listeler için sınırsız.

iOS ya da Android işletim sistemine sahip cihazınızdaki Spotify mobil uygulamasının ana sayfasının altlarına doğru ilerlediğiniz zaman karşınıza farklı müzik listeleri çıkacak. Ortalama 15 tane olan bu müzik listelerinde bulunan müzikler arasında tam kontrol sahibisiniz. Yani dilediğiniz müziği dilediğiniz an dinleyebilirsiniz.

Çevrimdışı kullanım ve mobil veri kısıtlaması:

Her zaman kayıtlı müzikleri dinlemek istemeyebilirsiniz. Böyle bir duruma karşı mobil veri kısıtlama yoluna gidebilirsiniz. Spotify mobil uygulamasının Ayarlar bölümünden mobil veri kullanımını kısıtladığınız zaman veri kullanımınız %75 oranında azalacaktır. Veri kısıtlaması önbelleğinizi kullanacağı için depolama alanınızda yeterince boş alan olduğundan emin olun.

Ortak çalma listeleri:

Eğer bir Spotify kullanıcısıysanız platform üzerinden sevdiğiniz şarkılardan oluşan çalma listeleri yapabilirsiniz. Burada bulunan müzikleri ailenizle, arkadaşlarınızla ya da sevgilinizle paylaşmak için uzun uğraşlara gerek yok, ortak bir çalma listesi oluşturun.

Spotify masaüstü versiyonunda ekranın sol tarafında bulunan menüden Ortak Çalma Listesi seçeneğine tıklayarak yeni bir çalma listesi oluşturun. Listenize ortak olmasını istediğiniz Spotify kullanıcısını seçin ve listenizi dilediğiniz gibi oluşturun. Listeye ortak olan herkes listeye müzik ekleyebilir. Dilerseniz daha sonra ortağınızı listeden çıkarabilirsiniz.

Silinmiş çalma listelerini kurtarma:

Aylarca ve belki yıllarda uğraşarak kendinize harika çalma listeleri oluşturdunuz fakat yanlış bir işlem sonucu çalma listenizi bir anda sildiniz. Bu noktada asla panik yapmaya gerek yok çünkü Spotify üzerinden sildiğiniz çalma listelerinizi kurtarabilirsiniz.

Silinmiş çalma listelerini kurtarmak için Spotify internet sitesine giriş yapmanız yeterli. Profil sayfanıza gidin ve Çalma Listelerini Geri Getir seçeneğine tıklayın. Karşınıza silinmiş çalma listeleriniz çıkacak. Kurtarmak istediğiniz çalma listesini seçin ve Geri Yükle butonuna tıklayın.

Spotify’da yerel dosyaları görüntüleme:

Spotify’ı yalnızca bir dijital müzik dinleme platformu olarak değil aynı zamanda bilgisayarınızdaki bir müzik çalar olarak da kullanabilirsiniz. Yani bilgisayarınızda bulunan MP3, MP4 ve M4P dosyalarını Spotify üzerinden oynatabilirsiniz.

Yapmanız gereken Spotify masaüstü versiyonunu bilgisayarınıza kurmak ve giriş yapmak. Ardından Ayarlar menüsünü açın. Burada Yerel Dosyalar başlığı altında bulunan Yerel Dosyaları Göster seçeneğini aktif hale getirin ve gösterilecek klasörleri seçin. Seçtiğiniz klasörde bulunan tüm dosyalarını Spotify üzerinden oynatabilirsiniz.

Yıllara göre şarkı arama:

En sevdiğiniz şarkıcı ya da müzik grubu olsa da her sanatçının iyi ve kötü yılları olduğunu kabul etmek gerekiyor. Spotify sizin favori sanatçılarınızın en iyi yıllarına kolayca ulaşmanızı sağlıyor. Bunun için arama çubuğuna eklenecek birkaç tarih yeterli.

Spotify masaüstü versiyonu ya da mobil uygulamasında dilediğiniz şarkıcı ya da müzik grubun adını aratırken yanına boşluk bırakmadan görmek istediğiniz tarih aralığını yazın. Arama sonucunda aradığınız sanatçının seçtiğiniz yıllar arasında yayınlanmış şarkılarını ve albümlerini bulacaksınız.

Müziği farklı cihazlardan dinleyin:

Spotify’ın kullanabileceğiniz pek çok farklı versiyonu bulunuyor. Masaüstünden, mobil cihazlardan ya da akıllı televizyonunuzdan Spotify ile müzik dinleyebilirsiniz. Hem de bunları tek dokunuşla, kolayca kontrol edebilirsiniz.

Spotify mobil uygulamasını açtığınız müziği Bluetooth hoparlörden, akıllı televizyondan ya da bilgisayar dinlemek isteyebilirsiniz. Bunun için çalan şarkı ekranında bulunan Kullanılabilir Cihazlar butonuna dokunun. Karşınıza çıkan cihazlardan birini seçin ve müziği o cihaza aktararak müzik keyfinize devam edin.

Sitenize iframe ekleyin:

Kendinize ait bir internet siteniz ya da blogunuz varsa orada sevdiğiniz şarkıların da görünmesini istersiniz. Spotify ile bunu kolayca yapabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey sevdiğiniz şarkının iframe kodunu almak ve sitenize gömmek.

Sevdiğiniz şarkıyı sitenize iframe olarak eklemek için Spotify masaüstü versiyonunu açın sitenize gömmek istediğiniz şarkıyı seçin. Seçtiğiniz şarkının yanında bulunan üç nokta butonuna tıklayın ve Paylaş menüsünü açın. Buradan Gömülü Kodu Kopyala seçeneğine tıklayın. Aldığınız kodu sitenize ya da blogunuza ekleyebilirsiniz.

Size özel radyo ve çalma listeleri:

Spotify yalnızca aradığınız şarkıları bulduğunuz bir uygulama değil, aynı zamanda sizin kullanıcı alışkanlarınıza göre öneriler sunan bir platform. Modunuza göre size listeler sunmasının yanı sıra her gün ve her hafta daha önce hiç duymadığınız müziklerden oluşan çalma listeleri sunuyor.

Platformun bir de radyo özelliği bulunuyor ama bu bildiğiniz radyolardan oldukça farklı. Spotify Radyo sizin dinlediğiniz ve beğendiğiniz şarkılara benzer müzikleri listeliyor ve dinleme alışkanlıklarınıza göre düzenliyor. Spotify’da sevdiğiniz sanatçıların sayfalarından onların radyolarına ulaşmanız da mümkün.

Spotify kullanıcıları ve kullanmaya yeni başlayanlar için müzik dinleme keyfini artıracak 10 tüyoyu listeledik. Anlattığımız özelliklerin pek çoğu premium hesap sahipleri için ama uygulamanın ücretsiz kullanıcılar için sunduğu pek çok farklı özellik de var. Bu özellikleri keşfetmek için ücretsiz olarak Spotify’ı kullanmaya başlayabilirsiniz.