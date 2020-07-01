Spotify, Duo olarak isimlendirdiği yeni bir abonelik paketi açıkladı. Aynı evde yaşayan çiftler için oluşturulan bu paket, fiyat açısından daha uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik bir çift, bu abonelik paketini satın aldıktan sonra ortak bir çalma listesini de dinleyebiliyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformu olan Spotify, bugün milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Tüketiciler, istedikleri takdirde herhangi bir ücret ödemedikleri bu hizmetten faydalanabildikleri gibi, onlarca özellik sunan premium paketlere abone olarak da Spotify'ı kullanabiliyorlar. Bu platform şimdi yeni bir abonelik paketi başlattığını açıkladı.

Spotify, bugüne kadar 3 farklı abonelik imkanı tanıyordu. Bu abonelikler; bireysel, aile ve öğrenci olarak karşımıza çıkıyor ve tüketiciler, ihtiyaçları doğrultusundaki paketlere abone olabiliyorlardı. Şimdiyse bu paketlere bir yenisi daha eklendi. "Duo" olarak isimlendirilen bu Spotify paketi, aynı evin içinde yaşayan çiftlere fazlasıyla kullanışlı bir deneyim vadediyor.

Spotify'ın Duo paketi neler vadediyor?

Bugün itibarıyla geçiş yapabildiğiniz Duo, hayat arkadaşınız ile kullanabileceğiniz bir paket. İki farklı hesaba sahip olabileceğiniz bu hizmetten faydalanabilmek için, faydalanmak istediğiniz ikinci kişi ile aynı evi yaşadığınızı ispatlamanız gerekiyor. Bu ispatın ardından tek bir fatura alıyorsunuz ancak iki farklı hesaba sahip oluyorsunuz. Yani kimse kimsenin ne dinlediğine karışmadan özgürce hareket edebiliyor.

Duo abonelik paketi, Spotify'ın ücretli abonelerine sunduğu diğer tüm premium özellikleri bünyesinde taşıyor. Yani bu pakete dahil olduğunuzda da istediğiniz müzikleri indirebiliyor ve reklamları görmüyorsunuz. Sadece bununla yetinmeyen platform yetkilileri, Duo ile çiftlerin ortak bir çalma listesini dinlemelerine imkan tanıyor. "Duo Mix" olarak isimlendirilen bu liste, iki kullanıcının sevdiği müziklerden oluşuyor ve sürekli güncelleniyor.

Sadece aynı evde mi kullanılıyor?

Duo isimli çiftlere özel yeni abonelik paketi ile ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, bu aboneliğin sadece ev içerisinde kullanılmayacağını vurguluyorlar. Yani kullanıcılar, Spotify'ın Duo paketine sahip olduktan sonra bu abonelik paketini diledikleri her yerde kullanabilecekler. Elbette bu pakete sahip olmak için eşinizle aynı evde yaşadığınızı ispatlamanız gerektiğini bir kez daha hatırlatalım.

Duo paket avantajlı mı? Fiyatı ne kadar?

Spotify'ın yeni abonelik paketinin maddi anlamda avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kullanıcılar, 2 ayrı hesaba sahip oldukları bu paket için aylık 23.99 TL ödeme yapıyorlar. Eğer bireysel abonelik paketini satın alırsanız bu fiyat, 17.99 TL olarak karşımıza çıkıyor. Yani toplamda 35.98 TL yapmanız gerekiyorken Duo paket sayesinde 23.99 TL'lik ödeme ile Spotify'ı premium özelliklerle kullanabiliyorsunuz.