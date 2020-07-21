Podcast’lerin günümüz popülerliğine ulaşmasını sağlayan platformlardan birisi olan Spotify, yalnızca dinlemekle yetinmeyenler için yeni bir özellik yayınladı. Kullanıcılar artık podcast’leri aynı zamanda video olarak izleyebilecekler.

Bir kişinin veya bir grubun herhangi bir konu hakkında konuşmalarını dinlememizi ve onların görüşlerini öğrenmemizi sağlayan podcast’ler her geçen gün giderek daha fazla internet kullanıcısına hitap ediyor. Ancak bazı kullanıcılar podcast’lerin yalnızca sesten oluşmasını pek de tercih etmiyor.

Podcast dinleyen birçok kullanıcı, konuşan kişiyi veya kişileri de aynı zamanda görmek de istiyor. Bu sayede podcast’i dinleyenler, podcast’i düzenleyenlerle daha bütünleşik hale gelebiliyor. İşte podcast’in yalnızca sesten ibaret olmadığını düşünenler için Spotify, bugün yeni bir özellik yayınladı.

Podcast'ler artık izlenebilecek:

Popüler müzik platformu olan ve aynı zamanda podcast yayınlarına da yer veren Spotify, podcast yayıncılarının görüntülü yayın yapmalarını sağlayan yeni bir özellik yayınladı. Bu özellik sayesinde podcast’i ister yayınlandığı an ister başka bir zaman dinleyen bir kullanıcı, yayıncıların kendisini de Spotify üzerinden izleyebilecek.

Videolu olarak podcast dinlemek isteyen kullanıcıların yapması gereken hiçbir şey yok. Spotify uygulamasına masaüstünden ya da telefondan bağlanan her kullanıcı, yayıncı tarafından görüntülü yayınlanan podcast’leri otomatik olarak görüntülü dinlemeye başlayacak.

Hem masaüstü hem de mobil Spotify uygulamalarındayken cihazınızda farklı bir işle uğraştığınızdaysa podcast’in sesi arka planda oynatılmaya devam edecek. Ayrıca ses, olabilecek en az düzeyde veri kullanılarak oynatılacak. İsteyen kullanıcı, istediği podcast’in ses dosyalarını internete bağlı durumdayken indirebilecek.

Hem ücretsiz hem de Premium kullanıcılar için aktif hale gelen video podcast özelliği, podcast’lerin desteklendiği her ülkede ve bölgede kullanılabilecek. Video podcast’lerin nasıl bir deneyim olduğunu öğrenmek için Spotify’ın paylaştığı duyuruda yer alan podcast’lere bağlanabilirsiniz.