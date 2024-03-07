Avrupa Birliği'nin DMA (Dijital Pazarlar Kanunu) düzenlemesine uyum sağlamaya çalışan Google, geliştiricilere yeni ücretler getiriyor. Bu ücretler, geliştiricilerin App Store benzeri önlem almaması halinde abonelik ücretlerine zam olarak yansıyabilir.

Avrupa Birliği'nin DMA (Dijital Pazarlar Kanunu) düzenlemesi ile birlikte, kapı bekçisi olarak adlandırılan teknoloji devlerinin üçüncü parti ödeme yöntemlerine izin vermeleri de zorunlu hâle gelmişti. Teknoloji devleri de DMA'ya uyacaklarını söylüyorlar ancak iş uygulamaya geldiğinde, yokuşa sürüyorlar. Google da geliştiriciler için yeni ücretler devreye sokmaya hazırlanıyor.

Google, bugün yaptığı açıklama ile dış teklifler programında uygulanacak olan iki yeni ödemeyi duyurdu. Dış teklifler programı ile Play Store geliştiricileri, Avrupa Ekonomik Bölgesi'ndeki kullanıcıları üçüncü parti ödeme sistemlerine yönlendirebilecek, bu ödeme yöntemlerinin reklamını yapmalarına da izin verecek. Öte yandan bunun geliştiriciler için bir bedeli olacak.

Spotify, Netflix gibi uygulamaların ya "abone ol" özelliği kaldırılacak ya da abonelik ücretlerine zam gelecek

Bilmeyenler için hatırlatalım; Apple, App Store'daki tüm uygulama geliştiricilerinden abonelik ücretleri için belli bir komisyon alıyor. Bu nedenle bir hizmete iPhone uygulaması üzerinden abone olmaya çalıştığınızda farklı web sayfası üzerinden abone olmaya çalıştığınızda farklı fiyatlar görüyorsunuz. Örneğin YouTube Premium, iPhone uygulamasında 75,99 TL olmasına karşın web sayfasında 57,99 TL. Aradaki fark, Apple'ın komisyonundan kaynaklanıyor.

Geliştiriciler, abonelik fiyatlarına zam yapmak yerine mobil uygulamadan abone olma özelliğini kaldırabililer. Örneğin Spotify, Netflix gibi servislerin iPhone uygulamasını açtığınızda abone olma özelliğinin yer almadığını, abone olmak için web sitesinin ziyaret edilmesi gerektiği uyarısıyla karşılaşıyorsunuz. Yakın zamanda Android telefonlarda da benzer uyarılar görmeye başlayabiliriz.

Google, bu değişiklik ile Apple ile benzer bir yol izleyecek

Google bu aşamada Apple ile aynı yolu izlemeyi tercih etmiş gözüküyor. Firmadan yapılan açıklamada "Google Play'in servis ücreti asla basit bir işlem ücreti olmadı -kullanıcıların ve geliştiricilerin güvenmeye devam ettiği, Android ve Play ile sağlanan değerin ve devam eden Android ve Play yatırımlarımızın ve geliştirmemizin değerini yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Bundan sonra Google, program kapsamında iki farklı kalemde ödeme alacak. Bunlardan ilki ilk alım bedeli olarak geçecek ve uygulama içi satın alımlarda %10, aboneliklerde ilk iki yıl için %5 oranında uygulanacak. Böylece Play Store üzerinden gelen kullanıcıların ödemelerinden Google kazanç elde etmeye devam edecek. Devam eden hizmet ücreti ise uygulama içi satın alımlarda %17, aboneliklerde %7 olarak uygulanacak.

Yeni ödeme yöntemine giriş opsiyonu olacak ancak bu yöntemden çıkış opsiyonu bulunmuyor. Ücretlendirme sadece oyunlara değil hizmetlere de etki edecek. Ayrıca bir geliştirici her uygulamasında aynı ödeme yöntemlerini seçmek zorunda da olmayacak. Geliştiriciler bu programa işletme olarak kayıt olacak. Bu durum, farklı platformlarda, örneğin Play Mağazası ya da internet mağazası arasında, fiyat farklarına neden olabilecek gibi gözüküyor.