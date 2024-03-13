Spotify'ın beta versiyonunda, belirli parçalar çalarken artık klipler de oynatılacak. Özellik şimdilik 11 ülkede premium üyeler tarafından kullanılabiliyor. Kararlı sürüme gelip gelmeyeceği ve tüm ülkelere açılıp açılmayacağı henüz bilinmiyor.

Sportify'a resmi olarak kliplerin yayımlanması desteği getiriyor. Firmadan bugün yapılan açıklamaya göre bu özellik, şimdilik kısıtlı sayıda parça için beta versiyonda kullanılabilir olacak. Ayrıca şu aşamada 11 ülkede bu özelliği kullanabilmek mümkün olacak. Bu katalog elbette ki ileride daha da genişletilecek.

Spotify Küresel Tüketici Deneyimi Başkanı Sten Garmark'ın açıklamasına göre bu özellik, ileride binlerce şarkıyı içerecek şekilde genişletilecek. Şimdilik bu özelliğin kullanabildiği şarkılar arasında Ed Sheeran, Doja Cat, Ice Spice, Aluna ve Asake gibi isimler yer alıyor.

Katalog daha da genişleyecek

Müzik videolarını izlemek için, "Şimdi Çalınıyor" sekmesinde şarkının isminin yanında yer alan "Videoya geç" düğmesine dokunmak yeterli oluyor. Elbette ki bu geçişi yapabilmek için desteklenen şarkılardan birini dinliyor olmak gerekiyor. Android ya da iOS cihazlarda bu özelliği kullanırken, telefonu yan çevirerek videoları tam ekran yapmak da mümkün. Ayrıca videodayken de "sese geç" düğmesiyle yeniden eski görünüşe geçiş yapılabiliyor.

Bu özellik şu anda ülkemizde kullanılamıyor. Bu özelliğin kullanılabildiği ülkeler şimdilik Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, İsveç, Brezilya, Kolombiya, Filipinler, Endonezya ve Kenya ile sınırlı. Bu ülkeler, pazar boyutlarına ve yerel içerik desteklerine göre seçildi. Yeni özellik iOS, Android, masaüstü ve televizyonlarda da kullanılabiliyor.

Spotify'ın yeni özellik için paylaştığı video şu şekilde: