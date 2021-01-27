Spotify, Sesli Kitap Özelliğini Test Etmeye Başladı

İsveç merkezli müzik platformu Spotify, bu hafta itibarıyla sesli kitap özelliğini test etmeye başladı. Kullanıcılara klasik edebiyattan 9 farklı eser sunan şirket, başarılı olursa bu özelliği kalıcı hale getirecek ve yeni eserler eklemeye başlayacak.

Popüler müzik platformu Spotify, geçtiğimiz pazartesi günü platformda Sesli Kitap denemelerine başladı. Şirket, henüz resmi bir açıklama yapmasa da klasik edebiyattan 9 farklı eseri, başarılı ustaların seslendirmeleri ile kullanıcılara sundu.

Spotify, sadece eserlerin sesli versiyonlarını sunmakla kalmamış, aynı zamanda ünlü Harvard profesörü Glenda Carpio'nun eserler hakkında yaptığı eleştirilere de yer vermiş.

Spotify, Audible'a yeni rakip olabilir

İşveç merkezli şirket, geçtiğimiz yılda Harry Potter at Home adlı eserin seslendirmelerini platform üzerinden paylaşmış ancak sesli kitap piyasasında beklediği etkiye sahip olamamıştı. 9 farklı eserin yer aldığı yeni bir girişim ile birlikte Spotify, Amazon’un Audible adlı sesli kitap platformuna rakip olacak gibi görünüyor.

Yeni özellik, hem Premium hem de ücretsiz kullanıcılara doğrudan sunuluyor. Ancak bu özelliğin henüz test aşamasında olduğunu ve Spotify’ın bu özelliği kalıcı hale getirip getirmeyeceğinin belli olmadığını söylemekte fayda var.

Spotify Sesli Kitap özelliğine eklenen kitaplar: