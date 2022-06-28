Spotify’a gelen yeni özellik ile birlikte artık sevdiğiniz sanatçıları bir araya getirip bir grup oluşturabilecek ve o sanatçıların şarkılarından karma bir çalma listesi elde edebileceksiniz.

Neredeyse bütün akıllı telefon kullanıcılarının artık varsayılan müzik uygulaması hâline gelmiş olan Spotify, uygulamaya yepyeni özellikler getirmeye devam ediyor. Örneğin sizlere daha önce Spotify’ın sesli kitap özelliğini ve Spotify Live özelliğini aktarmıştık.

Spotify, karşımıza yepyeni bir özellikle çıkıyor. Bugün duyurduğuna göre şirket, ‘Supergrouper’ isimli yeni bir uygulama içi özelliği hayatımıza sokuyor. Gelin Supergrouper özelliği nedir, ne işe yarar anlatalım.

En sevdiğiniz sanatçılar bir arada

Spotify, en fazla beş sanatçıdan oluşan bir süper grup oluşturmanıza olanak tanıyan yeni bir "Supergrouper" uygulama içi özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu. Bu özellikle birlikte bir grup sanatçıyı seçiyorsunuz.

Grubunuzu oluşturup adlandırdıktan sonra Spotify, seçtiğiniz bu sanatçılardan bir şarkı listesi oluşturuyor. Ayrıca süper grubunuzu sosyal medyada paylaşmanıza izin verecek özel bir kart alıyorsunuz.

Spotify, özelliğin en sevdiğiniz sanatçıların birbirleriyle işbirliği yaptığını hayal etmenize izin vereceğini söylese de yeni özelliğin aslında farklı sanatçıların içeriklerini bir araya getirip bir ‘remiks’ yapmadığını belirtmekte fayda var.

Özelliğe erişmek için öncelikle Spotify uygulamanızın güncel olduğundan emin olmanız gerekiyor. Uygulamanın güncelliğinden emin olduktan sonra telefonunuzdan bu bağlantıyı https://spotify.com/supergrouper ziyaret edin. Hesabınızla giriş yaptıktan sonra grubunuzda istediğiniz sanatçıları seçmeye başlayabilirsiniz.

Eğer kararsız kalırsanız Spotify, dinleme alışkanlıklarınıza göre sizin için rastgele sanatçılar da seçebiliyor. Bu özellik daha sonra sizin için süper grubunuza eklediğiniz sanatçıların müziklerini içeren kişiselleştirilmiş bir çalma listesi oluşturacaktır. Siz yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.