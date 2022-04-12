Spotify, canlı podcast platformu Spotify Greenroom’da bir değişikliğe giderek ismini Spotify Live yapıyor ve yeni özellikler eklemeyi planlıyor.

Spotify, canlı hizmetler konusunda rakiplerine nazaran biraz daha geri kalmış durumda desek yalan olmaz. Şirketin kullanıcıların sohbet odası adı verilen canlı ses sanal ortamlarına ev sahipliği yapmasına ve katılmasına olanak sağlayan Greenroom özelliği, bu konuda atılmış önemli bir adımdı.

Ancak muhtemelen siz bu özelliği bilmiyordunuz zira PR’ı pek iyi yapılmadı. Şirket, canlı sohbet odası özelliği olan Greenroom’a dair ileri bir adım atıyor ve yeni özellikler getirmeyi planlıyor. Gelin detaylara göz atalım.

Spotify Greenroom, Spotify Live olarak değişecek ve ana uygulamaya eklenecek

Spotify, Greenroom’un ismini Spotify Live olarak değiştiriyor. Spotify Live hem ana uygulamada yer alacak hem de bağımsız bir uygulama olacak ve canlı yayın özelliği sunacak. Şu anda ana uygulama, orijinal programlamadan seçilen canlı içerikleri içerecek ve Spotify Live uygulaması tüm bağımsız içerik oluşturucularına açık olacak.

Dinleyiciler, içerik üreticisinin podcast veya sanatçı sayfası aracılığıyla Spotify'da canlı söyleşiye bağlanabilecekler ve sohbete katılmak veya konuşmacı olarak ev sahibine katılmak isterlerse, bunu yapmak için Spotify Live uygulamasını kullanabilecekler.

Spotify, DJ Akademiks ile Spotify'a özel olacak olan podcast ‘Off the Record’ gibi etkinlikler de dahil olmak üzere marka değişikliğini duyurmak için bazı canlı etkinlik programlarını başlattığını duyurdu. Siz Spotify’ın yeni Spotify Live özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.