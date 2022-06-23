Spotify'a Topluluk isimli bir özellik geleceği açığa çıktı. Henüz tam anlamıyla işlevsel olmayan bu özellik, arkadaşların birbirlerini mobil uygulama üzerinden takip etmelerini sağlayacak.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformu Spotify'ın "Topluluk" isimli yeni bir özellik üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ortaya çıktı. Üzerinde çalıştıkları özelliği doğrulayan bir Spotify sözcüsü, Topluluk'un henüz geliştirme aşamasında olduğunu ve kullanıcıların bir süre daha beklemek zorunda olduklarını belirtti.

Aslına bakacak olursak Spotify'ın masaüstü sürümünde "Arkadaş Etkinlikleri" isimli bir özellik var. Bu özellik, kullanıcılarının arkadaşlarının dinlediği müzikleri görebilmelerini sağlıyor. Topluluk da buna benzer bir yapıya sahip olacak. Aralarındaki en büyük fark ise Topluluk özelliğinin daha geniş kapsamlı olacak olması.

Spotify'ın Topluluk özelliği kullanıcılara neler sunacak?

Spotify'ın Topluluk özelliğinden paylaşılan görüntülere baktığımızda; kullanıcıların arkadaşlarının ne dinlediklerini takip edebileceklerine şahitlik ediyoruz. Bununla birlikte; Topluluk sayfasının üst bölümünde çalma listesi güncellemeleri bölümü yer alacak. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde arkadaşlarının çalma listesi güncellemelerinden anında haberdar olacaklar.

Spotify'ın Topluluk özelliği şu an için tam olarak işlevsel değil. Örneğin kullanıcılar, arkadaşlarının dinledikleri parçaları anında oynatamıyorlar. Aslında bu özelliğe mobil uygulama üzerinden de erişilemiyor. Ancak bazı iOS kullanıcıları, Safari'yi açıp, arama çubuğuna "spotify:community" yazdıkları zaman Topluluk özelliğine ulaşabildiklerini söylüyorlar. Eğer iPhone kullanan bir Spotify kullanıcısıysanız, siz de şansınızı deneyebilirsiniz.