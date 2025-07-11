İngiliz haber kuruluşu The News'e konuşan Spotify yetkilileri, Türkiye'yle ilgili çok sert açıklamalar yaptılar. Yapılan açıklamalara göre Spotify, Türkiye'den çekilme seçeneğini değerlendiriyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Rekabet Kurumu'nun Spotify'a yönelik başlattığı bir soruşturmadan bahsetmiştik. Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu, Türkiye'de uyguladığı stratejiler ve politikalar nedeniyle incelenecekti. Spotify yetkilileri ise bu soruşturmayı çözmek için iş birliği yapmaya hazır olduklarını söylemişlerdi.

Şimdiyse konuyla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. İngiltere merkezli haber kuruluşu The News'e konuşan Spotify yetkililerinden bomba bir çıkış geldi. Yapılan açıklamaya göre Spotify, Türkiye'deki yetkililerle iş birliği yapmayı hâlâ istiyor ancak platform, Türkiye'deki operasyonlarını geçici veya kalıcı olarak kapatmak da dahil olmak üzere tüm senaryoları değerlendiriyor.

Spotify, neden bu kadar sertleşti?

The News'in haberine göre Spotify'ın bu kadar üst perdeden konuşmasının nedeni, kullanıcılara yönelik sansür girişimi. Ancak bunun tek neden olup olmadığı bilinmiyor. Çünkü Spotify, daha birkaç ay önce de Türkiye'nin çok sevilen şarkıcılarından Oğuzhan Koç tarafından hedef alınmıştı. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Spotify'ın Türkiye'de temsilcilik açmamasına tepki göstermişti.

Yaşanan gelişmeler, Türkiye ile Spotify arasında gerçekten bir gerilim olduğunu gözler önüne seriyor. Ancak bu gerilimin nasıl sonuçlanacağı şimdilik belirsiz. Bakalım taraflar orta yol bulmayı başarabilecekler mi yoksa Spotify, tası tarağı toplayıp Türkiye pazarından çekilecek mi...