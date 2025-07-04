Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Spotify'da yer alan bazı listelere yönelik bir açıklama yaptı. Mumcu, bu listelerin dini değerleri hedef aldığını belirtirken gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

Dünyanın en büyük müzik platformu Spotify’da kullanıcılar tarafından oluşturulan yüz binlerce farklı çalma listesi bulunuyordu. Şimdi ise Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’dan Spotify’daki içerikler ile ilgili bir açıklama geldi. Mumcu, Spotify’ı uzun süredir yakından takip ettiklerini belirtirken platformda yer alan bazı içerikler ile ilgili konuştu.

Yapılan paylaşımda, Spotify’da dini değerleri hedef alan oynatma listelerinin yer aldığı ve bunlar konusunda platformdan herhangi bir hamle gelmediği belirtildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı hedef alan oynatma listelerine de dikkat çeken Mumcu, adli sürecin başlatılması gerektiğini belirtirken yetkili kurumları göreve davet ettiğini belirtti. Mumcu'nun söylediği listeler arasında "Hz Muhammed'in mağarada dinlediği şarkılar", "Emine Erdoğan'ın hot girl playlisti" gibi listeler yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı tarafından yapılan açıklama: