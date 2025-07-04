Dünyanın en büyük müzik platformu Spotify’da kullanıcılar tarafından oluşturulan yüz binlerce farklı çalma listesi bulunuyordu. Şimdi ise Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’dan Spotify’daki içerikler ile ilgili bir açıklama geldi. Mumcu, Spotify’ı uzun süredir yakından takip ettiklerini belirtirken platformda yer alan bazı içerikler ile ilgili konuştu.
Yapılan paylaşımda, Spotify’da dini değerleri hedef alan oynatma listelerinin yer aldığı ve bunlar konusunda platformdan herhangi bir hamle gelmediği belirtildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı hedef alan oynatma listelerine de dikkat çeken Mumcu, adli sürecin başlatılması gerektiğini belirtirken yetkili kurumları göreve davet ettiğini belirtti. Mumcu'nun söylediği listeler arasında "Hz Muhammed'in mağarada dinlediği şarkılar", "Emine Erdoğan'ın hot girl playlisti" gibi listeler yer alıyor.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı tarafından yapılan açıklama:
Ancak görüyoruz ki Spotify, daha önce yaptığımız tüm uyarılara rağmen gereken adımları atmamakta ısrarcıdır. Dini ve milli değerlerimizi hedef alan, toplumumuzun inançlarına hakaret eden içerikler hiçbir şekilde düzeltilmemiş; sanatçılarımıza karşı yapılan ayrımcılık ve hak ihlalleri ise görmezden gelinmiştir.
Bununla birlikte platformda "playlist" adı altında;
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yönelik dini hassasiyetlerimizi hiçe sayan, insanımızın inançlarına, kutsallarına ve manevi dünyasına yönelik kasıtlı ve kesinlikle kabul edilemez içerikler ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’yi hedef alan, milletimizin kültürel ve ahlaki değerleriyle bağdaşmayan, toplumumuzun birlik ve beraberliğine yönelik sinsi ve provokatif, ahlak dışı içerikler tespit edilmiştir.
Toplumumuzun hassasiyetlerini yok sayan bu sorumsuzluk ve denetimsizlik artık hukuki bir mesele haline gelmiştir. Bu nedenle şahsen, adli sürecin başlatılması gerektiğini düşünüyor ve yetkili kurumlarımızı göreve davet ediyorum.
Sürecin bizzat takipçisi olacağımı ve hiçbir ihlalin cezasız kalmaması için gereken her adımın atılacağını belirtmek isterim. Türkiye'nin toplumsal ve manevi değerlerini, kültürel mirasını ve sanatçı haklarını hedef alan her türlü tutuma karşı yasal çerçevede mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Eşsiz ülkemizin dini ve milli değerlerine, kültürüne, inancına, toplumsal kimliğine, sanatçısına ve müziğine sahip çıkmaya devam edeceğiz."