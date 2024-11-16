Her birimizin hafızalarına kazınan Starbucks ve Spotify logosu, yeşil renkten oluşur. Peki bu yeşilin tesadüfi bir seçim olmadığını söylesek?

Logo tasarımcıları, bu iki ünlü markanın logolarını ve logolarında yer alacak renkleri seçerken tahmin edersiniz ki ince eleyip sık dokumuştur. Özellikle de yeşil rengi tercih etmişlerdir.

Peki sebebi nedir?

Öncelikle yeşil renk, zihinsel ve görsel çağrışımlar arasında geniş bir yelpazeye sahiptir.

Ayrıca yeşil, insan gözünde görülebilen renk spektrumunda diğer renklerden çok daha büyük bir kısmı kaplar. Yine yeşilin türleri, farklı hissiyatlar uyandırabilir. Örneğin karanlık bir orman yeşili, sakinleştirici hissettirirken Spotify gibi bir kireç yeşili, yüksek enerji seviyesine sahiptir.

Yeşil renk genel itibarıyla rahatlatıcı ve iyileştirici hissettirir. İnsan gözünde de en dinlendirici ve rahatlatıcı renk olma özelliğine sahiptir. Bu renk, iki ana renk olan mavi ve sarı karışımından oluştuğu için huzurlu ve istikrarlı olarak kabul edilir.

Ek olarak yeşil; depresyon, sinirlilik ve kaygıları hafifletme noktasında oldukça başarılıdır. Yenilenme, kendini kontrol etme ve uyum duygusunu geliştirir. Hatta televizyon programına çıkacak konuklar, sahneye çıkmadan önce yeşil bir odada dinlendirilir. Gelelim, yeşil renkli logolara.

Spotify logosunda, ilk günden beri yeşili tercih eder.

Aslında bu renk, başlangıçta yalnızca hiç kimsenin bu rengi kullanmaması sebebiyle tercih edilmiştir. Aynı zamanda yeşilin, dikkat çekeceği düşünülmüştür.

Önceleri daha koyu ve gölgeli olan bu logo, daha sonraları bugünkü hâlini almıştır. Spotify logo tasarımcısı Tobias Van Schneider’a göre şu anki renk, tazelik ve modernliği simgeler. Özellikle bu renkler ve tonlar, göze hitap eder.

En ünlü yeşil logolardan biri de Starbucks’a aittir.

Starbucks’ın sahip olduğu bu yeşil renk, sakinliği ve sofistikeyi yansıtır. Ayrıca başarısını kahve yetiştiricilerinden ve kahvelerinden alan Starbucks’ın yeşili, ürününde istikrar ve tutarlılık belirtmek değil, uluslararası barış sağlamayı amaçlar.

Bu sebeple de Starbucks mekânlarının rahatlatıcı yerler olması amaçlanmıştır. Yine bu markanın kahveleri, yeşil sayesinde birçok insanın rahatlığını simgeler.

Özetle bu iki markanın logosunda yeşil rengi kullanmasının birçok nedeni ve artısı vardır. Bu konuda sizin düşünceleriniz neler?

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