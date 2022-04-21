Dünyanın en popüler müzik platformlarından olan Spotify, kullanıcıların podcast'leri izlemesine olanak tanıyacak yeni özelliğini belli ülkelerde kullanıma sundu.

Spotify, son zamanlarda bazı sıkıntılar yaşasa da dünyanın en popüler müzik platformları arasında yer almaya devam ediyor. Bu sebeple de İsveç merkezli müzik hizmeti sağlayıcısı platform yeni özellikleri uygulamasına ekleyerek kullanıcılarının daha iyi bir deneyim yaşamasını sağlamak istiyor. Geçtiğimiz hafta bu özelliklerden bazılarının test edilmeye başlandığını sizlere aktarmıştık.

Tabii ki bir veya birden fazla kişinin herhangi bir konu hakkındaki sohbetlerini dinlemenize olanak tanıyan ve gittikçe popülerleşen podcast’ler de Spotify için büyük önem taşıyan içerikler. Çünkü dünyanın en popüler podcast’leri bu platformda yer alıyor ve milyonlarca insan tarafından takip ediliyor. Geçtiğimiz dönemlerde platformun bu konudaki yeni özelliği ‘Video Podcast’i tanıttığını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise gelen haberler bu özelliğin başka ülkeler için de açıldığını ortaya koydu.

Video Podcast özelliği dört ülkede kullanıma sunuldu

Öncelikle bu özellikten biraz bahsedelim. ‘Video Podcast’ özelliği, podcast yayıncılarının görüntülü bir şekilde yayın yapmasına olanak tanıyor. Bu da sevilen podcast programlarının izlenilebilmesini sağlıyor. Gelen yeni açıklamalara göre ABD, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki tüm içerik üreticileri artık platforma Anchor yoluyla video podcast yükleyebilecek. Anchor ne diye soracak olursanız; 2019’da Spotify tarafından alınan bu platform kullanıcıların podcast kaydetmesine ve düzenlemesine olanak tanıyor.

Bu yeni hamlenin popüler video platformu YouTube’a karşı olabileceğini söylemek mümkün. YouTube, son yıllarda video podcast’ler için en popüler platform haline gelmiş durumdaydı. Ancak Spotify’ın yeni adımının, özellikle Joe Rogan tarafından sunulan program gibi oldukça popüler podcast’leri içerecek olması sebebiyle bu durumu değiştirme ihtimalinin bulunduğu belirtilebilir.

Son olarak son birkaç yıldır üzerinde çalışılan özellik ile alakalı bir basın açıklaması yayımlayan Spotify, Video Podcast ile kullanıcıların içerikler ile daha derin bir bağ kurabileceğini ifade etti. Ayrıca Türkiye'de şu an bulunmayan özelliğin önümüzdeki zamanlarda diğer pazarlarda da kullanıma sunulmasının planladığı yapılan açıklamalarda belirtildi.