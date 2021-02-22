Spotify, Yeni Üst Düzey Abonelik Sistemi HiFi’yı Duyurdu

Spotify kullanıcıları tarafından 2017 yılından beri beklenen “yüksek kaliteli müzik” aboneliği Spotify HiFi başlıyor. Yüksek kaliteli müzik deneyimi, normal abonelik dışında ekstra ücret karşılığında sağlanacak.

Dünyanın en popüler müzik dinleme kaynağı haline gelen Spotify, sonunda yüksek kaliteli müzik dinlemek için yeni abonelik özelliğini açıyor. Spotify HiFi abonelik olarak isimlendirilen paketle kullanıcılar “kayıpsız ve yüksek kaliteli müzik keyfi” yaşayacaklar.

Amazon Music ve Tidal’ın ardından bu üyeliği aktif etmeye karar veren Spotify: “CD Kalitesinde kayıpsız müzik” mottosuyla çıkış yapacak. Spotify HiFi’ı uzun zamandır bekleyen kullanıcıların bu abonelik sistemini olumlu karşılayacağı düşünülüyor.

Spotify HiFi Hangi Cihazlarda Çalışacak?

Günümüz kulaklık ve hoparlör teknolojilerinin gelişmişliği sayesinde Spofity HiFi birçok cihazda çalışacak. Özellikle Spotify Connect özellikli hoparlörler dahil olmak üzere tüm cihazlarda HiFi’ın çalışması bekleniyor.

Spotify Hifi’ın Premium hesabına bir eklenti olarak pazarlanması da beklenenler içinde. Geçtiğimiz yıldan bu yana yüzde 29’luk bir büyüme gerçekleştiren Spotify’ın sadık müşteri kitlesini diğer platformlara kaptırmama adına bu denli değişiklik planladığı belirtiliyor.

Spotify HiFi Ücreti Ne Kadar Olacak?

Spotify Premium eklentisi olacak HiFi üyeliğinin “uygun fiyatlarla” sunulmayacağı bekleniyor. HiFi için Amazon Music aylık 15 dolar, Tidal’sa aylık 20 dolar ücret alıyor. Spotify’ın bu ücretlerin daha altından piyasaya giriş yapması bekleniyor ancak ülkemizdeki dolar kuru nedeniyle beklentileri şimdiden yükseltmemek gerekli.

345 milyon kullanıcısı bulunan Spotify’ın, Stream On isimli çevrimiçi etkinliğinin duyurulmasının ardından Spotify HiFi’ın duyurulması Amazon Music’in bir etkisi olarak değerlendirildi. Müzik platformları arasındaki yarışta kimin öne çıkacağı bilinmiyor ancak her yaşanan gelişme kullanıcıları mutlu eder cinsten.

Siz Spotify HiFi’ı tercih edecek misiniz? Yorumlarda lütfen belirtin.