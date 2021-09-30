Squid Game'de Gösterilen Telefon Numarası Gerçek Çıktı

Netflix'in gündemi sarsan dizisi Squid Game, Güney Kore'yi karıştırdı. Dizide yer alan bir telefon numarasının gerçek olduğu ve numara sahibinin günde en az 4.000 arama aldığı açıklandı. Hatta Devlet Başkanlığı adayı Huh Kyung-young, numarayı satın almak için 85 bin dolar teklif etmiş durumda...

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, 17 Eylül'de Squid Game isimli Güney Kore yapımı yeni dizisini abonelerin beğenisine sundu. Çiçeği burnunda dizinin seyirciler tarafından ilgi çekmesi ise, sosyal medyanın bu diziyle ilgili paylaşımlar yapılmasına yol açtı. Hatta diziyle ilgili görüşleri sizlerle paylaşmıştık. Şimdiyse bu diziyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Netflix'in yeni dizisinin dünya genelinde ilgi görmesi, seyircilerin diziye dikkat kesilmelerine yol açtı. Hatta işi çılgınlık boyutuna getiren bazı seyirciler, dizideki bir sahnede yer alan bir telefon numarasının gerçek olup olmadığını merak ettiler. Onlardan bazıları, telefon numarasını aramaya ve mesaj atmaya başlayınca ortalık karıştı. Zira numara gerçekti ve numaranın sahibinin diziyle ilgisi olmadığı gibi, artık telefon numarası yüzünden nefes bile alamaz hale gelmişti.

Numaranın sahibi Netflix'ten yardım istedi

South China Morning Post'un haberine göre dizide yer alan telefon numarasının gerçek sahibi, yaşadığı olaylarla başa çıkamaz hale gelince Netflix ile iletişime geçip yardım istedi. Ancak Netflix yöneticilerinin bu duruma karşı kayıtsız kaldıkları, bunun kasıtlı yapılan bir şey olmadığı için numaranın değiştirilmesinin gerektiğini söyledikleri ifade ediliyor.

Yaşanan olay, Güney Kore siyasetini de ısıttı. Hatta Devlet Başkanlığı için adaylığını koyan Huh Kyung-young, numara sahibiyle iletişime geçerek bir anlaşma teklif etti. Edinilen bilgilere göre başkan adayı, günde 4.000 civarı aramanın geldiği numara için 85 bin dolar civarında para teklif etti. Numara sahibinin bu anlaşmayı ne cevap vereceği şimdilik bilinmiyor...