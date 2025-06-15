Netflix, 2021 yılında hayatımıza giren kült dizisi Squid Game'in final sezonu için yeni bir fragman yayımladı. Yayımlanan fragman, son bölümde neler yaşanacağına ufak bir bakış atmamızı sağlıyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix'in kült dizisi Squid Game'den yeni bir hamle geldi. Şirket, yaklaşmakta olan üçüncü sezon için yeni bir fragman yayımladı. Yayımlanan fragman, final yapacak Squid Game'in son sezonunda neler yaşanacağına dair bir bakış atmamızı sağlıyor.

2021 yılında hayatımıza giren ve o yıllardan beri çok önemli bir hayran kitlesi kazanan Squid Game, ikinci sezon için tam 3 yıl bekletti. Ancak üçüncü ve final sezonu için böyle bir durum yaşanmayacak. Yeni fragmanı yayımlanan Squid Game'in üçüncü sezonu, 27 Haziran'da seyirci ile buluşacak.

Üçüncü sezonda neler olacak?

-SPOİLER İÇERİR- Squid Game'in ikinci sezonunda ortalık çok karışmıştı. Seong Gi-hun, oyun ekibini ortadan kaldırmak için diğer oyuncularlar harekete geçmiş ancak tam anlamıyla başarılı olamamıştı. Üçüncü sezonda tüm düğümlerin çözüldüğünü göreceğiz. Ayrıca bu sezonun önceki sezonlardan çok daha kanlı geçeceğini belirtelim.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve siz değerli okurlarımızı Squid Game'in üçüncü sezonu için yayımlanan fragman ile yalnız bırakalım. Fragmanı izledikten sonra yorumlarınızı ve spekülasyonlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

Squid Game'in üçüncü sezon fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz