Son dönemlerde dinlediğimiz müziklerin ve izlediğimiz film veya dizilerin, Güney Kore yapımı olduğuna hiç dikkat ettiniz mi? Black Pink, BTS, Squid Game… Hepsi şu sıralar, hatta uzun zamandır çok popüler.

Peki Güney Kore, bu anlamda bu kadar başarılı ve popüler kültürün merkezi olmayı nasıl başardı?

Bu başarının arkasında nasıl bir hikâye var?

2012-2013 yıllarında Güney Kore kültürü, henüz global anlamda bir çıkış yakalamamıştı.

Örneğin Psy’nin “Gangam Style”ı, bir bakıma ses getirmişti ancak bugünkü görkeminden elbette eser yoktu. Şimdilerde ise ortalama 200 milyon hayran, K-Pop’un dans figürlerine ve K-Drama’larına kendini kaptırmış durumda.

Hepimizin bildiği gibi Netflix’in en popüler dizilerinden biri olan Squid Game de ikinci sezonu ile geri döndü ve bunun yanında Blackpink ve BTS de popülerliğini katlayarak sürdürüyor.

Peki Güney Kore, bunu nasıl başardı dersiniz?

Aslında her şey, 1987’de başladı. Sansürler yavaş yavaş azaldı, TV kanalları çoğaldı ve doğru orantılı olarak yaratıcılık da katlanarak arttı. Yani 90’ların Hollywood ve Hip-hop etkisiyle büyüyen nesli, kendi kültürel imzasını oluşturmaya başladı.

Ayrıca Hyundai ve Samsung gibi devlerin sağladığı fonlar da Güney Kore eğlence sektörünü âdeta Hollywood standartlarına taşımayı başardı.

Mesela bu noktada dikkatleri K-Pop’un yükselişi çekiyor.

Ajanslar, genç yetenekleri uzun süreli sözleşmeler ile eğitti ve ortaya kusursuz idoller çıktı. Bu eğitimler arasında vokal, dans ve imaj yönetimleri de vardı. Yani her şey, ince ince düşünüldü ve işlendi.

90’ların başlarında Shinhwa ve HOT gibi gruplarla başlayan yükseliş, şimdilerin K-Pop’çuları ile devam etti. Yine 2000’lerde Asya’yı kasıp kavuran Kore kültürü de global sahneye taşınmaya başladı.

Netflix, YouTube ve çeşitli kanallar, Güney Kore içeriklerini dünyanın dört bir yanına ulaştırdı.

Elbette bu şirketler, bunu tek başına yapmadı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden neredeyse her yaş grubundan insan; bu içerikleri, oyuncuları ve sanatçıları beğenip, ilgi duyup, izledikçe bu yapımlar da katlanarak arttı.

Ayrıca uzmanlara göre insanlar, kendi toplumlarından duydukları hayal kırıklıkları sebebiyle alternatif bir dünya arayışına giriyor, bu sebeple Güney Kore kültürü insanların ilgisini çekiyor.

Yine Kore film ve dizilerinde sosyal eşitsizlik temaları çok fazla işleniyor. Örneğin Squid Game’in ana teması da sosyal eşitsizlik. Tuhaf bir şekilde bu tema, insanların ilgisi çok fazla çekiyor. Hâl böyle olunca bu içeriklere olan ilgi ve popülerlik de gün geçtikçe artıyor.

Peki siz Güney Kore’nin sinema ve müzik dünyasını nasıl buluyorsunuz?

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