Güney Koreli otomobil üreticisi SsangYong, Torres EVX isimli elektrikli SUV modelini Türkiye'ye getirdi. Peki bu otomobil neler vadediyor ve kaç TL karşılığında satın alınabilecek?

Geçtiğimiz yıl aldığı bir karar ile SsangYong isminden vazgeçen ve bir süredir KG Mobility olarak anılmaya başlayan Güney Koreli otomobil üreticisi, Torres EVX isimli otomobilini Türkiye'ye getirdi. Torres EVX için birkaç ay önce ön sipariş sürecini tamamlayan şirket, bu aracı artık resmen satışa sunacak. Peki SsangYong Torres EVX, nasıl bir otomobil?

SsangYong Torres EVX, adından da anlaşılabileceği üzere elektrik motoruna sahip olan bir SUV. Oldukça modern bir tasarıma sahip olan otomobil, ön kısmında ince şerit LED farlara ev sahipliği yapıyor. Hafiften Hummer havasının estiği tasarım dili, arka kısımda da benzer şekilde tercih edildi.

Karşınızda SsangYong Torres EVX

Aracın iç kısmında ise oldukça modern bir yaşam alanı görüyoruz. Tek bir panel içerisinde bulunan tam dijital gösterge ekranı ile bilgi eğlence ekranı, 12.3 inç boyutlara sahipler. Aracın koltukları ise 8 yönlü ayarlanabilir, elektrikli mekanizmaya sahip. SsangYong Torres EVX'in içine bindiğinizde, kendinizi premium hissedeceksiniz.

SsangYong Torres EVX'in elektrik motoru, 152 kW güç ve 339 Nm tork değeri sunuyor. Bu motor konfigürasyonu, aracın 0-100 km/s hızlanma süresinin 8,11 saniye olmasını sağladı. Öte yandan; şehir içi kullanımda 635 kilometreye kadar menzil değerine sahip olan Torres EVX, 10 yıl veya 1 milyon kilometreye kadar batarya garantisi sunacak ki Türkiye'de ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz.

SsangYong Torres EVX fiyatı - Şubat 2024