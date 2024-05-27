SSCB’nin Antarktika’ya yaptığı keşiflerde kullanmak üzere tasarladığı ve tank benzeri bir araç olan Kharkovchanka; -70 dereceye dayanabiliyor, kar fırtınalarına göğüs gerebiliyor ve yolcularına konforlu yaşam alanı sunuyordu.

Sovyetler Birliği, Antarktika’nın soğuk ve zorlu koşullarına dayanabilecek bir araç geliştirdiğinde bu aracı sadece keşif için kullanmamıştı.

SSCB, Kharkovchanka adını verdikleri bu aracı geliştirirken Amerikan denemelerinin başarısızlıklarından ders aldı ve sonunda Antarktika’da büyük bir başarıya imza attı.

Her şey, 1948 yılında başladı.

1948 yılında Batılı ülkeler, Antarktika’nın paylaştırılması için bir toplantı yaptı. Ancak Sovyetler Birliği, bu toplantıya davet edilmedi.

SSCB, kendi payını almak için harekete geçerek 1955 yılında Sovyet Antarktika Seferi’ni başlattı.

1955 yılında ilk Sovyet ekibi Antarktika’ya ulaştı ve kıyıda iki küçük araştırma istasyonu kurdu.

SSCB, bu sorunları çözmek için Kharkovchanka adını verdikleri yeni bir araç geliştirdi.

Araç, tamamen kapalı bir kabine sahipti ve içi ısı yalıtımlıydı. Ayrıca içindeki motor ve diğer ekipmanlar, dışarı çıkmadan bakım yapılabilmesini sağlıyordu.

1959 yılında üç adet ilk nesil Kharkovchanka, Antarktika’ya ulaştı ve Güney Kutbu’na doğru yola çıktı.

Ancak bu araçlar yüksek yakıt tüketimi ve izolasyon sorunları nedeniyle bazı zorluklar yaşadı. Yine de 20 gün sonra Güney Kutbu’na ulaşmayı başardılar.

1975 yılında ikinci nesil Kharkovchanka araçları geliştirildi.

Araç, daha iyi izolasyon ve daha verimli motor sistemleriyle donatıldı. Böylece SSCB’nin Antarktika’daki varlığını genişletmesine yardımcı oldu.

Ancak üçüncü nesil araçların geliştirilmesi planları, SSCB’nin çöküşüyle birlikte rafa kalktı.

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