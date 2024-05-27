Sovyetler Birliği'nin Antarktika’yı Fethetmesini Sağlayan Makine: Kharkovchanka

2 dk okuma süresi
12
3
1
1
0
SSCB’nin Antarktika’ya yaptığı keşiflerde kullanmak üzere tasarladığı ve tank benzeri bir araç olan Kharkovchanka; -70 dereceye dayanabiliyor, kar fırtınalarına göğüs gerebiliyor ve yolcularına konforlu yaşam alanı sunuyordu.

Sovyetler Birliği, Antarktika’nın soğuk ve zorlu koşullarına dayanabilecek bir araç geliştirdiğinde bu aracı sadece keşif için kullanmamıştı.

SSCB, Kharkovchanka adını verdikleri bu aracı geliştirirken Amerikan denemelerinin başarısızlıklarından ders aldı ve sonunda Antarktika’da büyük bir başarıya imza attı.

Her şey, 1948 yılında başladı.

Antarktika

1948 yılında Batılı ülkeler, Antarktika’nın paylaştırılması için bir toplantı yaptı. Ancak Sovyetler Birliği, bu toplantıya davet edilmedi.

SSCB, kendi payını almak için harekete geçerek 1955 yılında Sovyet Antarktika Seferi’ni başlattı.

1955 yılında ilk Sovyet ekibi Antarktika’ya ulaştı ve kıyıda iki küçük araştırma istasyonu kurdu.

SSCB, bu sorunları çözmek için Kharkovchanka adını verdikleri yeni bir araç geliştirdi.

Kharkovchanka

Araç, tamamen kapalı bir kabine sahipti ve içi ısı yalıtımlıydı. Ayrıca içindeki motor ve diğer ekipmanlar, dışarı çıkmadan bakım yapılabilmesini sağlıyordu.

1959 yılında üç adet ilk nesil Kharkovchanka, Antarktika’ya ulaştı ve Güney Kutbu’na doğru yola çıktı.

Ancak bu araçlar yüksek yakıt tüketimi ve izolasyon sorunları nedeniyle bazı zorluklar yaşadı. Yine de 20 gün sonra Güney Kutbu’na ulaşmayı başardılar.

1975 yılında ikinci nesil Kharkovchanka araçları geliştirildi.

Kharkovchanka

Araç, daha iyi izolasyon ve daha verimli motor sistemleriyle donatıldı. Böylece SSCB’nin Antarktika’daki varlığını genişletmesine yardımcı oldu.

Ancak üçüncü nesil araçların geliştirilmesi planları, SSCB’nin çöküşüyle birlikte rafa kalktı.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Sovyet Rusya'nın New York'u Sinsice Yok Etmek İçin Geliştirdiği Yer Altı Aracı: Savaş Köstebeği
İLGİLİ HABER

Sovyetler Birliği’nde Zamanının Çok Ötesinde Bir Mühendislik Zekâsıyla Tasarlanan Uçan Makine: VVA-14
İLGİLİ HABER

II. Dünya Savaşı'nda Nazilerin Korkulu Rüyası Olan Sovyet Kadın Hava Birliği: Gece Cadıları
İLGİLİ HABER

Sovyetler Birliği’nin “Vay be, Bunu da mı Onlar İcat Etmiş?” Diyeceğiniz Zamanın Ötesinde Buluşları
İLGİLİ HABER

Bunlar da İyice Abartmış: Sovyetler Birliği'nin II. Dünya Savaşı'nda Tasarladığı "Uçan Tank"

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
12
3
1
1
0
Emoji İle Tepki Ver
12
3
1
1
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler