Stanley'nin IceFlow termosu, son zamanlarda herkesin gözdesi haline gelmiş durumda. Yoğun talep üzerine stokları yenilenen ürün, şimdi en sevilen renklerinden pembe modelinde indirim fırsatıyla sizleri bekliyor.

Geçtiğimiz ay 400 adetten fazla satışıyla çok satanlar listesinin ilk sıralarında yer alan Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos, rengi ve modeliyle en gözde termos modellerinden biri. Siz de bu termosa sahip olmak istiyorsanız Amazon'da günün fırsatları kapsamında yer alan bu termosu indirimli fiyatıyla satın alabilirsiniz.

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Son zamanlarda her yerde karşımıza çıkan ve stokları çabuk tükenen Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos, birçok renk seçeneğinin arasında leylak rengi ile dikkat çekiyor

Sadece rengiyle değil, hem şıklığı hem de fonksiyonelliği bir arada sunarak günlük hayatta da vazgeçilmez haline geliyor. "Peki, bu termosun özellikleri nelerdir?" diye soracak olursanız, hemen anlatalım.

IceFlow Flip Straw Tumbler içeceklerinizi 2 gün boyunca buz gibi soğuk tutuyor.

Ofiste, parkta veya plajda her zaman içeceklerinizi istediğiniz sıcaklıkta tüketme konforu sunuyor. Diğer özellikleri ise şöyle;

Sızdırmaz ve Kompakt: Stanley IceFlow Cup, sızdırmaz yapısıyla güvenli ve kompakt bir kullanım sunuyor.

Stanley IceFlow Cup, sızdırmaz yapısıyla güvenli ve kompakt bir kullanım sunuyor. Uzun Süre Soğutma: Çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde soğuk içeceklerinizi 12 saate kadar, buzlu içeceklerinizi ise 2 güne kadar soğuk tutuyor.

Çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde soğuk içeceklerinizi 12 saate kadar, buzlu içeceklerinizi ise 2 güne kadar soğuk tutuyor. Kolay Taşıma Sapı: Sağlam taşıma sapı sayesinde, hareket halindeyken bile içeceklerinizi rahatça yanınızda taşıyabilirsiniz.

Sağlam taşıma sapı sayesinde, hareket halindeyken bile içeceklerinizi rahatça yanınızda taşıyabilirsiniz. Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir: Her parçası bulaşık makinesinde yıkanabilir, çıkarılabilir kapak derinlemesine temizlemeyi kolaylaştırır.

Her parçası bulaşık makinesinde yıkanabilir, çıkarılabilir kapak derinlemesine temizlemeyi kolaylaştırır. Ömür Boyu Garanti: Stanley ürünleri, üretim hatalarına karşı ömür boyu garanti ile desteklenir.

Gelelim kullanıcı yorumlarına:

''Stanley kalitesine yıllardır aşinayım fakat bu ürün ile gerçekten daha üst bir seviyeye taşınmış. Özellikle tutma kısmı bence aşırı kullanışlı. Bisikletinize, çantanıza, kemerinize termosunuzu asma olanağı sunuyor. Ürünün boyutu, ağırlığı, tasarımı mükemmel. Suyu oda sıcaklığında bile koysanız ve arabanızda saatlerce de kalsa suyunuz ısınmıyor. Yaz aylarında kurtarıcı bir ürün. Toz pembe rengi fotoğraflardakinden çok daha kaliteli duruyor.''

''Bu ürünün füme renklisini yakın zamanda kendime almıştım, soğuk su ve içecekler için çok pratik ve kullanışlı. Mavi renkli olanı da hediye olarak aldım. Diğer ürün bir gün sonra teslim edilmişti. Bu ise aynı gün içinde teslim edildi.''

''Çok çok memnunum kapağı kapalı olsa da dökülme yok. Gün boyu soguk kalıyo. Sıcak su koymanızı isterseniz de pipet kısmını cama cevirip öyle de kullanabilrsiniz çok güzel. Hemen siparişim gelmesi de çok memnun etti beni. Ürün dünyaca bilinen kendini kanıtlamış bir ürün zaten fiyatı da yurtdışı fiyatıyla kıyaslandığında makul görünüyor.''

Çok şık ve kullanışlı. Tüm gün evde elimin altında su içme oranım arttı diyebilirim. Stanley kalitesi zaten bilinen bir şey.

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