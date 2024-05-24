Herkesin favorisi Stanley'nin pek çok modeli Amazon'da indirimde. Hazır indirim varken sizin için en çok tercih edilen Stanley termosları listeledik.

Bütün içeceklerinizi saatlerce buz gibi ya da sıcacık tutacak, ömür boyu garantili Stanley termoslardan sepetinize eklemek isteyebilirsiniz.

Amazon'da avantajlı fiyatlarla satışta olan Stanley termos modellerinden en çok tercih edilenlere gelin birlikte göz atalım.

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Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos

Stanley'nin bu sene en çok konuşulan ve favorileri arasına giren bu modeli 0.89 litrelik bir ürün ve soğuk içecekleri 12 saate kadar soğutabilir ve buzlu içeceklerin sıcaklığını 2 güne kadar koruyabiliyor.

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Stanley GO Quick Flip Termos

İçeceklerinizi 12 saate kadar soğuk, 8 saate kadar sıcak ve buzlu içerikleri de 40 saate kadar buz gibi tutan bu termos dışarıda vakit geçirmeyi sevenler için harika bir seçenek.

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Stanley Klasik Trigger-Action Termos

Sızdırmaları önleyen kapak tasarımıyla pratik bir kullanım sunan Stanley Klasik Triggerr-Action termos, 7 saate kadar sıcak, 10 saate kadar soğuk ve buzlu içeceklerinizi 30 saate kadar soğuk tutuyor.

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Stanley Klasik Vakumlu Termos

Kamplarda, sahilde ya da uzun yolculuklarda içeceklerinizi saatlerce soğuk/sıcak tutan 1.9 litrelik bu termos tam size göre.

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Stanley Aerolight IceFlow Fast Flow Termos

Taşıma kolaylığı sunan tasarımı, buzlu içeceklerde 2 gün, soğuk içeceklerde 10 saat soğuk tutma kapasitesiyle Stanley'nin bu termosu hem soğuk hem sıcak içecekler için iyi bir seçenek

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