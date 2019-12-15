Victoria Mahoney, Star Wars: The Rise of Skywalker filminde yönetmen rolü üstlenerek bir Star Wars filminde yer alan ilk kadın yönetmen olmayı başardı ve Hollywood tarihine adınızı altın harflerle yazdı.

The Mandalorian dizisinde yer alan bir avuç kadın yönetmeni de sayacak olursak; Victoria Mahoney, Star Wars çatısı altında yönetmenlik yapan sayılı isimler arasında yer almayı başardı.

Mahoney, Hollywood Reporter’a yaptığı açıklamalarda bu başarısının ardında yatan detayları gün yüzüne çıkarıyor. Mahoney, kendini bildi bileli büyük filmlerde yönetmen koltuğunda yer almak istediğini ancak film sektörünün bir şekilde önüne taş koyduğunu belirtiyor.

Yaptığı açıklamalarda Mahoney, “Yakın çevrem, yaklaşık 10 yıldır büyük bir filmde yönetmenlik yapmaya çalıştığımı biliyor. Bir görüşme fırsatı için bile ne kadar uğraşsam da hiç sonuç çıkmadı” ifadeleri yer aldı.

J.J. Abrams ise bu duruma bir el atmak üzereydi

Önüne gelen yönetmen listelerinden kafası allak bullak olan Abrams, arkadaşı Ava DuVernay ile iletişime geçmeye karar verdi. Mahoney, bu konuyu şöyle özetliyor; “J.J. Abrams’ın önüne gelen yönetmen listelerinin dönüp dolaşıp aynı isimleri barındırıyor olması, Abrams’ı kendi işini halletmesine yöneltti ve arkadaşı Ava DuVernay’dan bir yönetmen listesi istedi. DuVernay ise ‘Elimde harika bir liste var fakat onu sana vermeyeceğim. Onun yerine tek bir isim veriyorum: Victoria Mahoney’ dedi. Hollywood’un bunca senelik film geçmişinde J.J. Abrams dışında kimse, yönetmen seçmenin geleneksel yöntemlerinin dışına çıkıp benim gibi oyuna sonradan dahil olan birine yönetmenlik görevi vermemişti. Oldukça tuhaf değil mi?”

Mahoney, bu başarısının genç yönetmen adaylarını da etkilediğini ve devamlı olarak kendisi ile bilim kurgu filmleri hakkında konuşmak istediklerini belirtiyor. Mahoney’in bize verdiği mesaj ise güç ve başarının diğer insanlara yardım etmek için de kullanılabileceği ve başarılı insanların, çevrelerindeki insanların da başarılı olmasına katkı sağlayabileceği.

Mahoney’in sergilediği bu başarı örneği, Hollywood gibi büyük çatılar altında çeşitliliğin artması gerektiğini ve başarıya ulaşmış kişilerin bu değişimde sorumluluk alması gerektiğini vurgular nitelikte.