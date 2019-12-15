Fortnite’a Star Wars Etkinliği İçin Işın Kılıcı Eklendi

İçerisinde yapılan etkinliklerle bilinen oyun Fornite’ta geçtiğimiz günlerde Star Wars etkinliği başlatıldı. Epic Games, Star Wars’un en bilindik simgelerinden biri olan ışın kılıcını oyuna ekledi.

Son zamanların en popüler oyunlarından biri olan Fortnite, devamlı olarak gündemi takip ederek çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu tür etkinliklerle ve etkinlik çerçevesinde yapılan geliştirmelerin getirdiği yeniliklerle hem popülaritesini hem de oyuncularının kendiyle olan bağını artırmayı hedefleyen Fortnite’a çok ilgi çekici yeni bir silah geldi.

Epic Games, geçtiğimiz günlerde Fortnite için Star Wars etkinliğini yayınlamıştı. Vizyona girecek olan Rise of Skywalker filminin gündemde olması sebebiyle oyuna getirilen etkinlik, oyunculara çeşitli görevler ve görsel öğeler sunuyor. Bunların yanı sıra bazı yeni kilidi açılabilir öğeler de eklenen oyuna yeni eşyalar da ekleniyor. Dün gece oyundaki etkinlik sırasında gerçekleşen bir olay sonucunda oyunculara ışın kılıcı dağıtıldı.

Canlı etkinliğin yayınlandığı bir video:

Oyun sırasında canlı olarak gerçekleştirilen etkinlikte oyuncular bir kutudan ışın kılıcı aldılar ve çoğu kişi fazlasıyla şaşırdı. Işın kılıcı, tahmin edilebileceği üzere bir yakın dövüş silahı olarak iş yapıyor ve yüksek miktarda hasar vuruyor. Kendine özel mekanikleri de eklenen ışın kılıcının oyunda ne kadar süre ile duracağı ise henüz bilinmiyor ancak filmin vizyona girmesine daha bir hafta olduğunu göz önünde bulundurursak önümüzde ışın kılıcı ile rakiplerinizi biçebileceğiniz uzun bir zaman var gibi duruyor.

Star Wars serisinin yeni filmi Rise of Skywalker’ın 20 Aralık 2019 tarihinde Türkiye sinemalarında vizyona girmesi planlanıyor. Epic Games, Fortnite’ta etkinlik yapmayı fazlasıyla seviyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde oyuna yeni görevler veya yeni eşyalar eklenebilir. Gelişmelerden haberdar olmak için bizleri takipte kalın.