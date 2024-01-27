İlk bakışta sıradan bir oyun gibi görünse de Fortnite’ın 30 milyar dolarlık bir imparatorluğun küçük bir parçası olduğunu biliyor muydunuz? Fortnite, şimdiye kadar yapılmış en kârlı oyunlardan biri kabul ediliyor. Tabii bu kârı elde etmek için Epic Games, yıllarını harcadı diyebiliriz. Gelin, Epic Games’in Fortnite’ı geliştirme sürecini ele aldığımız bu içeriğimize bir göz atalım.

Epic Games, dünyanın en eğlenceli ve kârlı oyunlarını geliştirecek zemini hazırlamak için yaklaşık 30 yıl harcadı. Epic Games’in amacı, şirketi sürekli büyütmeye yarayacak oyunlar tasarlamaktı.

Bu da demek oluyor ki şirket, o an popüler olacak oyunlar yapmak yerine yıllarca gelir elde edilebilecek, oyuncu topluluğunu hiç kaybetmeyecek oyunlar tasarlamaya çalışıyor. Bu oyunlardan birisi de Fortnite!

Epic Games'in kurucusu Tim Sweeney, bir milyarder olmasına rağmen zamanını lüks yatlarda parti yaparak veya ünlülerle takılarak geçirmiyor.

Sweeney, yıllardır oyun dünyasını ele geçirmek için metodik olarak planlar yapıyor ve sadece vizyonuna odaklanıyor. Bu da ona başarıyı getiriyor. Peki bu başarı hikâyesi nasıl başlıyor?

Oyun dünyasını ve insanların birbirleriyle etkileşim biçimini temelden değiştirmeyi misyon edinmiş durumda olan Epic Games’in kurucusu Tim Sweeney, Fortnite’ı geliştirmek için yıllarını harcadı. Peki buna değdi mi?

Fortnite’ın yapımı birkaç yıl sürmüş olsa da bu yapım sürecinin öncesi yaklaşık 30 yıla dayanıyor. Bu 30 yıl içinde Epic Games neler yapmış neler...

Süreç, Epic Games’in Unreal Engine olarak adlandırdığı ve şu an hâlâ şirketin iş modeli olan bir oyun motoru inşa etmesiyle başlıyor. Tabii geliştiricilerin Unreal Engine ile oyun yapmalarını sağlamak sadece bir başlangıç olmuş.

Unreal Engine ve şirketin hızla büyüdüğü yıllarda sahneye bir rakip çıkıyor: Microsoft Xbox 360.

Bunun üzerine oyun dünyasındaki etkisini kaybetmek istemeyen Epic Games, Gears of War'u yapıyor. Bu oyun, hem oyunculara hem de oyun geliştiricilerine yeni nesil konsolların yapabileceği her şeyi gösteriyor ve Unreal Engine'in gücüne güç katıyor. İşler burada da bitmiyor. Ne de olsa şirketin Tim Sweeney gibi başarıya aç bir kurucusu var.

Gears of War ile rakiplerine gücünü gösteren Tim, ilerleyen yıllarda farklı bir stratejiye yöneliyor ve Epic'in tarihinde ilk kez dışarıdan yatırım almaya karar veriyor.

Tim, Epic Games’in uzun vadeli büyümesine kafayı takmış olacak ki 2012 yılında şirketinin %40'ını 330 milyon dolar karşılığında Tencent'e satmaya karar veriyor. İleri görüşlülük mü yoksa hırs mı bilinmez ama bu yeni sermaye, Epic Games için çok önemli sonuçlar doğuruyor.

Şirketin satılmasının ardından oluşan boşlukta hiç durmadan yeni bir oyun geliştirmeye karar veriyorlar. Minecraft’ın deli gibi oynandığı zamanlarda Epic, bina mekaniklerini kule savunmasıyla birleştiren bir oyun yapmanın mantıklı olacağına karar veriyor. Hepimizin bildiği Fortnite’ın yapım süreci de böylelikle başlamış oluyor.

Oyun, ilk çıktığında şu an bildiğimiz Fortnite’a hiç benzemiyordu.

2017'de Epic Games için her şey değişti. Fortnite, geliştirme aşamasında takılıp kalmış ve güçlü bir kitle bulamamıştı. Küçük beta testleri de işe yaramayınca Epic Games, bir şeyler yapmaları gerektiğini fark etmiş.

Bunun üzerine şirket, Fortnite ekibinin şimdiye kadar inşa ettiklerini Unreal Tournament ekibine verip, oyun içi bir battle royale modu yapmaya başlıyorlar.

Bütün bu uğraşlara değdi mi demiştik ya, değmiş. Epic Games, Fortnite Battle Royale'i dünyaya yaymak için çok çalıştı ama bu uğraşlarının karşılığını da aldı.

PUBG'nin piyasaya sürülmesinden sadece 6 ay sonra Fortnite’ı piyasaya sürdüler. Oyunun başarısını tahmin edersiniz diye düşünüyoruz. Fortnite, tam 2 hafta içinde 10 milyon aktif oyuncuya ulaştı. Tim gerçekten bu işi biliyormuş.

Tabii Fortnite’ın bu kadar başarılı olmasının ardında sadece Tim yok. Oyunun, rakiplerinden daha az hata içeriyor olması da unutulmaması gereken başarı sırlarından birisi.

Oyunun her türlü cihazda, hatta eski bilgisayarlarda bile sorunsuz bir şekilde çalışması oyuna artı sağlıyor. Tabii bir de Fortnite, oynaması ücretsiz bir oyun olduğu için oyunseverlerin gözdesi hâline geldi.

Peki bütün bunlar, Epic Games’e ne kadar kazandırdı? Oyunun yayımlanmasının ardından gelen 2 yılda Epic Games 9 milyar dolardan fazla kazandı.

Son olarak Tim, neredeyse 30 yıldır Epic Games için uğraşsa da işler onun için daha yeni başlamış gibi görünüyor. Ne diyelim, Tim bu yola baş koymuş belli!

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