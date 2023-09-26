Starfield, SteamDB verilerine göre Bethesda'nın en az beğenilen oyunu oldu. Yılın oyunu olması beklenen Starfield için böyle bir istatistik görmek şaşırtıcı.

2023'ün en çok beklenen oyunlarından bir tanesi hiç şüphesiz Starfield'dı. Bethesda'nın 6 Eylül'de yayınladığı uzay temalı oyun, video oyun tutkunları arasında büyük bir heyecan yarattı ve pek çok kişiye göre de "yılın oyunu" olabilir. Ancak Steam'deki verilere baktığımızda, Starfield'ın pek çok oyuncu için hayal kırıklığı yarattığına tanıklık ediyoruz. Hatta Starfield, Steam'de Bethesda'nın bugüne kadar en az beğenilen oyunu olarak kayıtlara geçti.

Starfield'ın Steam'deki listeleme sayfasını kontrol ettiğimizde, bu oyun için 90 bin civarında yorum yapıldığını ve bunların yüzde 72 kadarının olumlu olduğunu görüyoruz. Daha hassas verilere ulaşmak için SteamDB'de yaptığımız kontrollerde ise daha çarpıcı bir durumla karşılaşıyoruz. SteamDB'deki veriler, oyuna yapılan yorumların yüzde 71,40'ının olumlu olduğunu gözler önüne seriyor. Bu oran, Starfield'ı Bethesda'nın en az beğenilen oyunu olarak lanse edilmesine yol açtı.

Starfield, Fallout 76'nın bile altında kaldı

*Starfield'ın SteamDB sayfasındaki istatistikler.

Bethesda'nın bugüne dek en az beğenilen oyunu, Fallout 76'ydı. Bugüne dek 90 bin civarında yorum alan oyun için yüzde 71,76'lık beğeni yüzdesi oluşmuştu. Starfield, Fallout 76'ya çok yakın sayıda yorum almış olmasına rağmen oransal olarak daha az beğenilmiş durumda. Bu arada; şirketin en çok beğenilen oyununun The Elder Scrolls V: Skyrim olduğunu da belirtelim. Oyunun beğenilme oranı yüzde 94 civarında.

SteamDB verilerine göre Bethesda'nın oyunları için oluşan beğeni sıralaması:

Oyun Beğeni oranı The Elder Scrolls V: Skyrim %93,88 The Elder Scrolls IV: Oblivion %93,76 The Elder Scrolls III: Morrowind %93,14 The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition %91,05 Fallout Shelter %87,12 Fallout 4 %81,88 Fallout 3: Game of the Year Edition %79,05 Fallout 76 %71,76 Starfield %71,40

Şunu da unutmamak gerek; Fallout 76'nın popülaritesi çoktan düştü ancak Starfield, her saniye yeni ve olumlu oy alabilmeye müsait. Hâl böyle olunca Starfield'ın bu listedeki yerinin değişmeye çok müsait olduğunu söyleyebiliriz.