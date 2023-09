Oldukça büyük bir evrende geçen ve Bethesda yapımı bir oyun olan Starfield'da easter egg'lere fazlaca rastlamamız oldukça normal. Peki bunlara nerelerde rastlayabiliriz?

Oyun yapımcılarının, oyunlarına birçok gizli detay ve easter egg koyduğunu biliyoruz. Oyuncular olarak, en ufak detay bile bulmak veya öğrenmek bizi ya şaşırtmıştır ya da yüzümüzde ufak bir tebessüm oluşturmuştur.

Bethesda’nın genelde her oyununda bu tarz sürprizlere rastlamamız mümkün. Bu yüzden Starfield da bizim için bir istisna değil. Yeterince meraklıysanız, bu uzay temalı oyunda önceki Bethesda oyunlarına ve birçok olaya göndermeler bulabilirsiniz. İşte onlardan öne çıkanlar:

Starfield, Death Stranding’le tanışıyor.

Starfield’da New Atlantis’te bulunan UC Dağıtım Merkezi'ne giderseniz, Johann adında bir NPC ile karşılaşacaksınız. Johann ile karşılaştığınızda size Yerleşik Sistemler arasında ürün teslim etme tutkusundan bahsedecek. Onunla sohbette ne kadar ileriye giderseniz, video oyunu olan Death Stranding’deki bir postacıya gönderme yaptığı o kadar netleşiyor.

Konuşma bitiminde Johann ‘’Keep on, keeping on. (Devam edin, devam edin.)’’ diyerek, Death Stranding oyuncularına tatlı bir gönderme yapıyor. Death Stranding’in yapımcısı olan Hideo Kojima (Kojima Productions) ve Bethesda ile arasındaki dostluğu ve saygıyı gösteren hoş bir dokunuş olmuş.

PO-TAY-TOES! Starfield’da herhangi bir patatesin açıklamasına baktığınızda, bir ara Yüzüklerin Efendisi meme’i olan göndermeyi fark edebilirsiniz.

Yüzüklerin Efendisi’nde Sam, Gollum’a patatesin ne olduğunu anlatırken ‘’Po-Tay-Toes! Boil ‘em, mash ‘em, stick ‘em in a stew.’’ dediği sahne, bir ara internet meme’i haline gelmişti.

Bethesda da bunu, Starfield’daki patateslerin açıklamasına ‘’haşlanır, püre haline getirilir, güveçte kullanılır’’ yazarak, Yüzüklerin Efendisi: İki Kule sahnesine açıkça bir göndermede bulunuyor.

Alex Hay’in Notu

Bethesda, Starfield’ı E3 2018’de duyurduğunda, dünyanın her yerindeki oyuncuları hem sevindirdi hem de şaşırttı. Farklı geliştiricilerin yaptığını varsaymazsak, Bethesda’nın kendi geliştirip yayınladığı en son oyun, 10 Kasım 2015’te yayınlanan Fallout 4’tü (O sırada Fallout 76 daha yayınlanmamıştı).

Uygulama yapımcısı Alex Hay, Mart 2023’te, Eylül 2022 itibarıyla akciğer kanseri tedavisini bıraktığını ve palyatif bakıma başladığını duyurdu. Duyurudan birkaç gün sonra vefat eden Hay, Starfield projesini yıllardır takip ediyordu. Bunun üzerine Bethesda onu Starfield kuralları çerçevesinde ölümsüzleştirmeye karar verdi.

Eğer Alpha Centauri istasyonunda, Jemison çevresinde dönen The Eye istasyonunu ziyaret ederseniz, Alex Hay tarafından yazılmış bir not bulabilirsiniz.

Starfield’da Breaking Bad?

New Atlantis’te, Aurora laboratuvarına girdiğinizde Breaking Bad’den alışık olduğumuz ikonik sarı laboratuvar kıyafetini giyen NPC’leri göreceksiniz. Starfield’dan Breaking Bad’e gönderme olduğu ortada.

İşin ilginç yanı bu NPC’ler, Aurora adında tüketildiğinde psikedelik etkiler gösteren bir madde üretiyor. Aynı Breaking Bad’de, Walter White ve Jesse’nin bu tarz bir madde üretmesi gibi.

En eski insan yapımı yapılardan biri olan Giza Piramitleri’ne, Starfield’da da rastlamak mümkün.

Starfield’da, Giza Piramitleri'ni bulmak için Aquila gezegenindeki Aquila şehrine gitmelisiniz. Ajhong Sinclair’in kitapçısını ziyaret edip ‘’The Ancient Civilization of Egypt’’ adlı kitabı satın almanız gerekiyor. Daha sonra piramitlerin bulunduğu Kahire’yi ziyaret etme konusunda bilgilendirileceksiniz.

Starfield’da bu yapıyı ziyaret ederek, onların hâlâ zamana karşı dayanıklı olup olmadıklarını görebilirsiniz. Bu yapıların o kadar yıldır bozulmadan kalabilmesi hâlâ aklımızı karıştırıyor.

Alpha Centauri yıldızının gezegenlerine ve onların uydularına gerçek astronotların adı verildi.

Eğer gerçekten uzaya ilginiz varsa bu detayı zaten çoktan fark etmişsinizdir ama kaçıranlar için, Alpha Centauri’nin gezegenlerinin ve uydularının, insanlığı uzaya götüren gerçek uzay yolcularının adını aldığını belirtelim.

Alpha Centauri, Sol’e yani Dünya'ya en yakın yıldız sistemidir ve dört gezegen ve sekiz aydan oluşur. Uzaya ilgiliyseniz ve oyunu hâlihazırda oynuyorsanız bu easter egg’i gözden kaçırmak zor ve muhtemelen buraya zaten çoktan seyahat bile etmiş olabilirsiniz.

Starfield’da, Apollo 11’e gönderme görmek pek şaşırtıcı olmasa gerek.

Bilmeyenler için Apollo 11 görevi, Ay’a başarılı bir şekilde inen ilk insan görevi olmuştur. En kapsamlı uzay oyunlarından biri olan Starfield’da da bu olaya bir gönderme görmek, biz oyuncuları bir hayli mutlu etti.

Ay’a yani oyundaki adıyla Luna’ya gittiğinizde; radar, bir iniş alanı gösterecektir; Sir Livingstone’un ikinci günlüğünü bulduysanız bir görev işareti de gözükecektir. Sadece yüzeye çıkın ve kayalık bir manzarayla karşılaşacaksınız. Ay modülü (Apollo LM-5) koskoca haritada tek başına, yanında Amerika bayrağı ile beraber öylece duruyor.

Ay modülünün tepesine çıkıp, içinde Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Apollo LM-5’in bulunduğu kar küresini alıp, koleksiyonunuza ekleyebilirsiniz.

New York’un neredeyse bir asırdır sapasağlam ayakta duran göz bebeği Empire State binasına Starfield’da da yer verilmiş.

Starfield’da Empire State binasını bulmak için, New Atlantis’teki koordinatları alıp, Dünya'ya yani Sol’e gitmeniz gerekiyor.

New Atlantis’e gidip MAST bölgesine gidin. Girişinde MAST tabelası bulunan büyük bir binaya ulaşın. Binanın içinde asansöre girin ve ‘’ Central/Command/Office of the President…’’ katına çıkın. Başkan Abello’nun ofisine gidin ve masadan Kayıp Mirasımız kitabını alın. Daha sonra Sol Sistemi'ne seyahat edin, binanın yakınına inmek için haritadaki Empire State binasını işaretleyin.

Daha sonra bunlar Amerika’nın oyunları dediğimiz Empire State binasını, birkaç aşınmayla birlikte sapasağlam ayakta görebilirsiniz.

2004’ten 2018'e kadar Mars’ta faaliyet göstermiş olan robotik keşif aracına da Starfield’da yer verilmiş.

NASA Fırlatma Kulesi’ne yapacağınız ilk ziyarette MER Programı sergisiyle etkileşime geçmeniz gerekecek. Lobi alanının sol tarafında bir sürü başka sergi bulabileceği yer var. Unerathed ana hikâye görevini tamamladıktan sonra, tekrar kuleye geldiğinizde tüm sergilere ulaşabildiğiniz bölgeye tekrar ulaşamazsınız. O yüzden buradayken yapabilmeniz önemli.

Sergiyi inceledikten sonra, aktivite listesine eklendiğini gösteren bir bildirim alacaksınız. Göreve gittiğinizde Opportunity Rover’ın üstünde olan kar küresini de almayı unutmayın.

Arrow to the Knee meme’i: Bir ara yine interneti kasıp kavuran Skyrim meme’ine, Starfield’da da apaçık bir gönderme yapılmış.

Skyrim evrenindeki tüm muhafızların ağzında gezen ‘’then i took an arrow in the knee’’ sözü, bir ara internet virali haline gelmişti. Bethesda da bunu fark etmiş olsa gerek Starfield’da beceri ağacında bu olaya ithafen yapılmış bir skill(beceri) görebilirsiniz.

Sonsuz bir evrende geçen Starfield, bir Bethesda oyunu olmasından da kaynaklı çoğu olaya gönderme yaparak, içinde bir sürü easter egg bulunduruyor. Sizin en çok hoşunuza giden hangisi oldu?