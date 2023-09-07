Xbox'ın başındaki isim Phil Spencer, Starfield'ın çıkış gününde büyük bir başarıya imza attığını açıkladı. Bethesda imzalı oyun, ilk gününde tüm platformlarda 1 milyon anlık oyuncu sayısına ulaştı.

Oyun dünyasının yolunu gözlediği Starfield, nihayet 6 Eylül günü Xbox ve PC için tüm dünyada piyasaya sürüldü. Bugün ise Bethesda imzalı uzay RPG’sinin çıkar çıkmaz büyük bir başarıya imza attığı açıklandı.

Xbox patronu Phil Spencer, X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada Starfield’ın çıkış gününde 1 milyon eş zamanlı oyuncuya ulaştığını açıkladı.

Starfield, en çok oynanan yeni nesil Xbox özel oyunu olabilir

Açıklamaya göre bu sayı tüm platformları kapsıyor. Yani Xbox Series X/S, PC ve bulut üzerinden erişen oyuncuların hepsi dahil. SteamDB verilerine baktığımızda ise dün 269.177 oyuncuya ulaşıldığını görüyoruz. Spencer, bu başarı için Bethesda’daki geliştiricilere teşekkür ederken şunları ekledi: “Bu dönüm noktasına ulaşmamıza yardımcı olan tüm oyunculara teşekkür ederiz.”

Spencer, Bloomberg’e verdiği bir demeçte Starfield’ın Xbox için büyük bir başarıya imza atacağını düşündüklerini de söylemişti. Açıklamada, oyunun en çok oynanan yeni nesil Xbox oyunu olacağını belirtmişti.

1 milyon eş zamanlı oyuncu sayısının önemli bir başarı olduğunu söyleyebiliriz. Herkesin aynı anda oyunu oynamadığı düşünüldüğünde, tüm oyuncularla birlikte bu sayının çok daha fazla olduğunu tahmin etmek mümkün. Ayrıca Game Pass’te yer alması nedeniyle Bethesda’nın şimdiye kadar en çok oynanan oyunu olmasının beklendiğini de ekleyelim.

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