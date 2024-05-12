Elon Musk'ın binlerce uydudan oluşan küresel internet ağı girişimi Starlink, beşinci yılında kâr elde etmeye başladı.

2018 yılının başlarında Starlink'e ait iki test uydusu yörüngeye fırlatılmış, 2019 yılında da SpaceX roketleri ilk 60 Starlink uydusunu planlanan yörüngelerine taşımıştı. Tam beş yıl sonra SpaceX, 6300'den fazla uyduyla gezegenimizin etrafında bir ağ oluşturmaya devam ediyor.

Her ne kadar Elon Musk'ın elinin altında yeniden kullanılabilir roketlere sahip bir uzay havacılık firması olan SpaceX'in bulunması maliyetleri ciddi anlamda düşürse de sürekli yeni uydular yapmak, bu uyduların ağını kontrol etmek ve çalışır durumda tutmak büyük yatırım istiyor. Buna rağmen, araştırmalara göre SpaceX, sadece 5 yıldan sonra kâr etmeye başlayacak.

3 milyon müşteri, 6,6 milyar dolar ciro

Quilty Space'in gerçekleştirdiği araştırmaya göre Starlink, dünya çapında yaklaşık 3 milyon aboneye sahip. Bu da 2024 yılında Starlink'in 6,6 milyar dolar gibi yüksek bir ciroya ulaşacağına işaret ediyor. Bu cironun 600 milyon dolarlık kısmı ise Starlink'in kasasına kâr olarak kalacak.

Quilty Space'in kurucularından olan Chris Quilty, hem fırlatma sıklığı hem de sektöre yaptığı etki anlamında SpaceX'in çabasına hak ettiği değerin verilmediğini ifade etti. SpaceX'in dikey entegrasyonlu uydularının hem fırlatma hem de üretimde maliyetleri azalttığına da dikkat çekti.

Öte yandan SpaceX'in devasa Starship modellerinin de kullanıma girmesiyle birlikte Starlink'in daha büyük ve gelişmiş uydular fırlatmaya başlayacağı, böylece Starlink antenlerine ihtiyaç olmadan doğrudan hücresel veri kullanılabileceği ifade ediliyor. Bu da Starlink'in kârını arttıracaktır.