SpaceX, uydu internet hizmeti Starlink'in kaç kullanıcıya ulaştığını açıkladı. 100'den fazla ülke ve bölgede hizmet veren hizmet, kalitesini ispatlamış gibi görünüyor.

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uydu üzerinden internet hizmeti sunan servisi Starlink ile ilgili dikkat çeken bir istatistik paylaşıldı. Şirketin resmî X hesabından yapılan paylaşımda, kaç kişinin Starlink kullanıcısı olduğu resmen duyuruldu.

İlk kez Ekim 2020'de beta kapsamda hizmete sunulan Starlink, yıllar içerisinde ciddi bir yol kat etti. Bu bağlamda; Aralık 2022'de 1 milyon kullanıcıya ulaşan hizmet, bu süreçte kapasitesini artırdı. Artık 100'den fazla ülkede kullanılabilen Starlink'in internet erişimi sağlayan 6.000'den fazla uydusu bulunuyor. İşte SpaceX tarafından yapılan son açıklama, şirket için önemli bir dönüm noktasının daha geride kaldığını gözler önüne seriyor.

Starlink kullanıcı sayısı 4 milyonu geçti

Starlink, 100'den fazla ülke, bölge ve diğer birçok pazarda 4 milyondan fazla insanı yüksek hızlı internetle birbirine bağlıyor.



Dünya çapındaki tüm müşterilerimize teşekkür ederiz!

Starlink kapsama haritası şu şekilde:

Yukarıdaki haritada da görebileceğiniz üzere; Starlink, an itibarıyla Kuzey Amerika ile Avrupa'nın neredeyse tamamında hizmet veriyor. Ayrıca Güney Amerika ile Avustralya da uydu internet hizmetinin kullanılabildiği bölgeler arasında. İnteraktif haritada Türkiye'nin üzerine geldiğimizde ise "Düzenleyici onayı bekleniyor" şeklinde bir uyarı ile karşılaşıyoruz. Bu durumun ne zaman değişeceği şimdilik belli değil.