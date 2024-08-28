Elon Musk, Starlink’in acil durumlarda tüm telefonlara ücretsiz acil durum hizmeti sunacağını duyurdu. Uygulama, mobil operatörlerin kapsama alanı dışında kalan bölgeleri hedefliyor.

Elon Musk, SpaceX’in yeni hücresel Starlink teknolojisinin, acil durumlarda tüm telefonlara ücretsiz hizmet sunacağını açıkladı. Bu duyuru SpaceX’in Federal İletişim Komisyonu’ndan (FCC) onay almak için yürüttüğü süreç sırasında yapıldı.

Musk’ın açıklamasına göre, Starlink’in acil durum hizmetleri, kullanıcıların ödeme yapmadan telefonlara acil çağrı yapabilmelerini sağlayacak. Bu yenilikle birlikte ABD genelindeki kapsama alanı olmayan bölgelerdeki kullanıcılara acil uyarılar iletecek. Starlink, uydular aracılığıyla mobil telefonlara ve internete erişim sunarak, acil durumlarda bağlantı kopmaması için önemli bir adım atacak.

Uzak bölgelerde hayat kurtarabilir

Musk, bu sistemin, özellikle şehir merkezlerinden uzak bölgelerde mahsur kalan insanlar için büyük fayda sağlayacağını vurguladı. Hizmetin Apple’ın iPhone 14 ve üstü modellerindeki Acil SOS özelliğine benzer bir işlev göreceği tahmin ediliyor. Aynı zamanda planlanan bu özelliğin ülke hükümetlerinin onayına bağlı olarak dünya çapında geçerli olacağı belirtildi.

SpaceX, bu kış T-Mobile ile birlikte Starlink’in mobil telefonlara yönelik hizmetini başlatmak için FCC onayı bekliyor. Ancak AT&T ve Verizon, bu teknolojinin radyo parazitine neden olacağı endişesiyle karşı çıkıyor. SpaceX, rakiplerinin bu endişelerini reddederek, FCC’den onay talep ediyor.