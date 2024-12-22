Her Bir Fırlatma Maliyeti 3 Milyon Dolar Olan SpaceX’in “Starship” Roketi Ne İçin Kullanılacak?

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Starship’in; Mars’a insan göndermek, Ay’a gitmek ve yeryüzündeki uzak noktalara hızlı bir şekilde ulaşmak gibi hedefleri var.

Elon Musk’ın öncülüğündeki SpaceX’in geliştirdiği Starship, tamamen yeniden kullanılabilir bir ağır yük taşıma roketi.

Uzay taşımacılığında çığır açmayı amaç edinen bu proje neyin nesiymiş, daha yakından bakalım.

Starship’in özellikleri neler?

starship

İki ana bileşenden oluşan Starship’in bileşenlerinden ilki (Super Heavy), roketi uzaya fırlatmak için tasarlandı ve 33 tane raptor motorundan (metan ve sıvı oksijen yakıtını kullanıyor, Mars yüzeyinde yakıt üretme fırsatı sunuyor) faydalanıyor.

İkinci bileşen (Starship Uzay Aracı), yük taşıma aracı. Mürettebat ile kargo taşımak için uygun ve 6 tane raptor motoru kullanılıyor, 150 ton yük taşıma kapasitesine sahip.

roket

Ayrıca Ay ve Mars görevlerinde kullanılmak üzere, uzun süreli taşımacılığa uygun sistemleri var.

Hem Super Heavy hem Starship Uzay Aracı, sürdürülebilirlik hedefleri için tamamen yeniden kullanılabilir olarak tasarlandı.

Peki bu uzay aracının amacı ne?

spacex

Elon Musk, Starship’in Mars’a düzenli uçuşlar yapmasını ve orada koloni kurmasını sağlamayı hedefliyor. Mars’ta metan ve oksijen üretimi için gerekli altyapıyı taşıması planlanıyor.

Ayrıca NASA’nın Artemis programı kapsamında, Ay yüzeyine mürettebat taşımakla görevlendirildi. Bunun yanı sıra Starship, Dünya yörüngesine uydu yerleştirme görevlerinde kullanılacak.

Yeryüzündeki iki uzak nokta arasında maksimum bir saatte yolculuk yapmayı mümkün kılması da bekleniyor.

Kim bilir, belki de gelecekte uzay yolculuğunu, herkes için erişilebilir bile kılabilir…

Kaynaklar: Wikipedia, Space

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