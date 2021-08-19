Starship Roketinin Büyüklüğünü Gösteren Fotoğraf

Geçtiğimiz günlerde prototipinin tamamlandığı belirtilen dünyanın en büyük uzay roketi Super Heavy Rocket'in ne kadar devasa olduğunu kanıtlayan bir fotoğraf paylaşıldı. Starship ile birleştiğinde yaklaşık 120 metre uzunluğa ulaşan bu roket, Starship ile birlikte yeni bir göreve imza atmak için gün sayıyor.

Elon Musk'ın CEO'su olduğu uzay şirketi SpaceX, Starship adlı devasa uzay aracı ile önemli bir göreve hazırlanıyor. Bugüne kadar başarılı başarısız, birçok deneme uçuşu gerçekeştiren Starship uzay gemisi, yine SpaceX'in geliştirdiği devasa itici roket Super Heavy Rocket Booster ile yeni bir test uçuşu için gün sayıyor.

Bugüne kadar yapılmış dünyanın en büyük uzay roketi olma niteliğini taşıyan Super Heavy Rocket Booster, Starship ile birlikte son derece zorlu ancak bir o kadar da önemli bir göreve imza atacak. SpaceX, önümüzdeki haftalarda prototipi hazır olan Starship'in, Super Heavy Rocket Booster aracılığıyla Teksas'tan uzaya fırlatılacak. Daha sonra uzay şirketi, Starship'i, Hawaii açıklarında bir yere indirmeye çalışacak.

Aşağıdaki fotoğrafta görsel efekt yok; Dünya'nın yörüngesine gönderilecek Starship, Super Heavy roketinin üzerine yerleştiriliyor:

Starship ve Super Heavy Rocket Booster, SpaceX için büyük önem arz ediyor. Test uçuşları başarılı olursa Super Heavy tarafından desteklenecek Starship, ilk defa Dünya'nın yörüngesine gönderilecek.

Elbette tüm bunların gerçekleşmesi için SpaceX'in büyük bir gayretle çalışması gerekiyor. Bugüne kadarki en büyük uzay roketini tasarlayan şirket, roketin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seren bu fotoğrafla birlikte göreve bir adım daha yaklaştıklarını kanıtlamış oldu. Geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın yaptığı açıklamalara göre Starship, şu anda test uçuşu için onay bekleniyor ve görevin gerçekleştirilmesi için çok kısa bir süre kaldı.

Starship ve Super Heavy Rocket'in çekilen fotoğraflarına baktığınız zaman, ikilinin ne kadar devasa boyutar ulaştığını görebilirsiniz. Fotoğraflardan büyüklüğünü pek kestiremeyenler için söyleyelim, Super Heavy Rocket 70, Starship de yaklaşık 50 metre uzunluğunda. Görev için üst üste konumlandırılacak bu ikili birleştirildiğinde ise toplamda 120 metre uzunluğa ulaşıyor.

Starship ve Super Heavy Rocket'in diğer fotoğrafları: