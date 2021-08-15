Elon Musk Starship Roketleri Hakkında Detaylar Verdi

Mars'a ulaşma hayaliyle yanıp tutuşan SpaceX'in kurucusu Elon Musk, şirketin roketleri hakkında yeni detaylar paylaştı. Musk'ın söylediklerine göre roketlerin masrafı, NASA'nın aynı görevler için kullandığı roketlere göre oldukça düşük. Buna ek olarak roketler birkaç kez kullanılmaya müsait.

Bir süredir gündemimizde olan SpaceX, geçtiğimiz hafta Starship roketini ve Super Heavy fırlatma ünitesini birtakım testler için bir araya getirmişti. Birlikte 120 metre uzunluğa ulaşan ikili, ‘dünyanın en uzun roketi’ rekorunu NASA’nın roketinden almıştı. Şimdiyse büyük heyecan uyandıran Starship hakkında Elon Musk’ın sosyal medyadan paylaştığı detaylarla karşınızdayız.

Musk’ın insanların Dünya ve Mars arasındaki ulaşımını sağlaması hedeflenen bu roket hakkında verdiği bilgilere göre roketler aynı alanda kullanılan diğer roketlere göre oldukça hesaplı. Bunun yanında tekrar kullanılabiliyor olmaları, bu hesaplılığı daha da üst seviyelere çıkarıyor.

Yeniden kullanıldığı sürece Starship inanılmaz derecede hesaplı olacak:

Musk, Twitter üzerinden kendisine gelen ‘Starship’in maliyeti’ hakkındaki soruya cevap verirken Starship’in tekrar kullanılabilirliğinin üzerinde duruyor. Söylediklerine göre dünya yörüngesi ve ay görevleri için Starship inanılmaz derecede hesaplı olacak.

Fakat konu Mars’a geldiğinde Musk’ın söylediklerine göre işler zorlaşıyor. Bu, Dünya ve Mars’ın 26 ayda bir aynı hizaya gelmesinden kaynaklanıyor.

Starship roketleriyle ne kadar tasarruf edildiğine bakacak olursak, NASA’ya bu noktada hayatı sorgulatacak türden değerlerle karşılaşıyoruz. Çünkü Musk’ın söyledikleri doğruysa Starship’in maliyeti, NASA’nın aynı görevler için harcadığı miktarın sadece yüzde 1,3’üne denk gelecek. Daha önce Elon Musk, işleyiş masraflarının yaklaşık 2 milyon dolar olabileceğini söylemiş, ardından bunun küçük bir roketin maliyetinden bile az olduğunu eklemişti.

Henüz asıl görevlerine çıkmadığı için işlevselliği hakkında net bir bilginin bulunmadığı Starship, eğer başarılı olursa bu alanda herkesin işini kolaylaştıracak gibi görünüyor.