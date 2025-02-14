Steam, 1 AAA Oyun Parasına 11 Oyun Vereceği Efsane Kampanya Başlattı

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Steam, bağımsız oyunlara odaklanan yeni bir kampanya başlattı. 17 Şubat'a kadar devam edecek kampanya kapsamında 11 oyun, bir AAA oyun parasına alınabilecek.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, bağımsız oyun tutkunlarını mest edecek bir kampanya başlattı. "Hits You Missed" olarak isimlendirilen bu kampanya kapsamında Steam, tek bir AAA oyun parasına tam 11 adet bağımsız oyun verecek

Steam'in başlattığı kampanya, Fellow Traveller isimli bağımsız oyun geliştiricisi tarafından destekleniyor. Ancak indirim kampanyasındaki oyunların tek geliştiricisi Fellow Traveller değil. Hâl böyle olunca oyuncular, birbirinden farklı geliştiricilerin hayata geçirdikleri projelere ulaşma imkânı yakalamış olacaklar.

Peki kampanyada hangi oyunlar var?

Steam kampanya

Oyun Fiyatı
1000xRESIST 10,49 dolar
Harold Halibut 17,99 dolar
The Crimson Diamond 7,99 dolar
Manor Lords 19,99 dolar
Dread Delusion 10,49 dolar
Minishoot' Adventures 7,99 dolar
Cryptmaster 12,49 dolar
Solium Infernum 18,99 dolar
Shogun Showdown 7,99 dolar
Mouthwashing 7,29 dolar
Duck Detective: The Secret Salami 5,79 dolar

Yukarıda gördüğünüz oyunların indirimsiz Steam fiyatları, 127,49 dolar. Ancak başlatılan kampanya kapsamında bu oyunların tamamına sahip olmanın bedeli, sadece 33,15 dolar olacak. Bugün nispeten eski AAA oyunların bu paraya satıldığını düşünecek olursak kampanyanın hiç fena olmadığını söyleyebiliriz.
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Eğer siz de Steam'in başlattığı Hits You Missed kampanyasına ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Kampanyanın 17 Şubat'a kadar devam edeceğini belirtelim.

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