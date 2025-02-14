Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, bağımsız oyun tutkunlarını mest edecek bir kampanya başlattı. "Hits You Missed" olarak isimlendirilen bu kampanya kapsamında Steam, tek bir AAA oyun parasına tam 11 adet bağımsız oyun verecek.
Steam'in başlattığı kampanya, Fellow Traveller isimli bağımsız oyun geliştiricisi tarafından destekleniyor. Ancak indirim kampanyasındaki oyunların tek geliştiricisi Fellow Traveller değil. Hâl böyle olunca oyuncular, birbirinden farklı geliştiricilerin hayata geçirdikleri projelere ulaşma imkânı yakalamış olacaklar.
Peki kampanyada hangi oyunlar var?
|Oyun
|Fiyatı
|1000xRESIST
|10,49 dolar
|Harold Halibut
|17,99 dolar
|The Crimson Diamond
|7,99 dolar
|Manor Lords
|19,99 dolar
|Dread Delusion
|10,49 dolar
|Minishoot' Adventures
|7,99 dolar
|Cryptmaster
|12,49 dolar
|Solium Infernum
|18,99 dolar
|Shogun Showdown
|7,99 dolar
|Mouthwashing
|7,29 dolar
|Duck Detective: The Secret Salami
|5,79 dolar
Yukarıda gördüğünüz oyunların indirimsiz Steam fiyatları, 127,49 dolar. Ancak başlatılan kampanya kapsamında bu oyunların tamamına sahip olmanın bedeli, sadece 33,15 dolar olacak. Bugün nispeten eski AAA oyunların bu paraya satıldığını düşünecek olursak kampanyanın hiç fena olmadığını söyleyebiliriz.
Eğer siz de Steam'in başlattığı Hits You Missed kampanyasına ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Kampanyanın 17 Şubat'a kadar devam edeceğini belirtelim.