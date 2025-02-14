Steam, bağımsız oyunlara odaklanan yeni bir kampanya başlattı. 17 Şubat'a kadar devam edecek kampanya kapsamında 11 oyun, bir AAA oyun parasına alınabilecek.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, bağımsız oyun tutkunlarını mest edecek bir kampanya başlattı. "Hits You Missed" olarak isimlendirilen bu kampanya kapsamında Steam, tek bir AAA oyun parasına tam 11 adet bağımsız oyun verecek.

Steam'in başlattığı kampanya, Fellow Traveller isimli bağımsız oyun geliştiricisi tarafından destekleniyor. Ancak indirim kampanyasındaki oyunların tek geliştiricisi Fellow Traveller değil. Hâl böyle olunca oyuncular, birbirinden farklı geliştiricilerin hayata geçirdikleri projelere ulaşma imkânı yakalamış olacaklar.

Peki kampanyada hangi oyunlar var?

Oyun Fiyatı 1000xRESIST 10,49 dolar Harold Halibut 17,99 dolar The Crimson Diamond 7,99 dolar Manor Lords 19,99 dolar Dread Delusion 10,49 dolar Minishoot' Adventures 7,99 dolar Cryptmaster 12,49 dolar Solium Infernum 18,99 dolar Shogun Showdown 7,99 dolar Mouthwashing 7,29 dolar Duck Detective: The Secret Salami 5,79 dolar

Yukarıda gördüğünüz oyunların indirimsiz Steam fiyatları, 127,49 dolar. Ancak başlatılan kampanya kapsamında bu oyunların tamamına sahip olmanın bedeli, sadece 33,15 dolar olacak. Bugün nispeten eski AAA oyunların bu paraya satıldığını düşünecek olursak kampanyanın hiç fena olmadığını söyleyebiliriz.

Eğer siz de Steam'in başlattığı Hits You Missed kampanyasına ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Kampanyanın 17 Şubat'a kadar devam edeceğini belirtelim.