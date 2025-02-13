Steam'in güvenliğini aşan ve yüklendiği takdirde bilgisayarlara zararlı yazılım bulaştıran bir oyun Valve tarafından kaldırıldı.

Steam kullanıcılarının güvenle oyun indirebilmesi için uygulanan sıkı güvenlik önlemleri, görünüşe göre geçtiğimiz günlerde belki de ilk kez aşılabildi.

"PirateFi" adlı oynaması ücretsiz bir oyun, bilgisayarlarınıza kötü amaçlı yazılım bulaştırdığı tespit edilince hızla Steam'den kaldırıldı.

PirateFi isimli oyun zararlı yazılım içeriyordu

Yaklaşık bir hafta önce oyunla alakasız ekran görüntüleriyle Steam mağazasına eklenen PirateFi, indirilmesiyle birlikte bazı oyuncuların bilgisayarlarına zararlı yazılım bulaştırdı. Valve, durumu fark eder etmez oyunu mağazadan kaldırarak geliştiricisini platformdan yasakladı ancak o ana kadar SteamDB verilerine göre yaklaşık 800 kullanıcı oyunu indirmişti.

Oyunu denemek için indirdiğini söyleyen bir kullanıcı, Microsoft ve Steam hesap bilgilerinin ele geçirildiğini ve oyun içi paralarının da çalındığını bildirdi.

Valve oyunu kaldırır kaldırmaz konuya dair bir duyuru yayınladı ve bu oyunu bilgisayarlarına kuran kullanıcılara bilgisayarlarını tamamen taramalarını, hatta mümkünse format atmalarını tavsiye etti.