Steam'de Bu Hafta %70 ve Üzeri İndirime Giren Oyunlar

Steam'in her hafta düzenlediği ve hafta boyu süren indirimlerinde yeni bir haftaya daha giriş yaptık. Biz de bu hafta %70 ve üzeri indirime giren oyunlar arasından sizler için en iyi olabilecek seçenekleri seçtik.

Milyonlarca oyuncunun aktif olarak kullandığı oyun platformu Steam, her hafta oyuncuların yeni oyunlar keşfetmelerini ya da istedikleri oyunları satın alabilmelerini sağlayan indirimler düzenliyor. Bu indirimler zaman zaman büyük bir yayıncının oyunlarına da yer verebiliyor.

Steam, 14 Aralık'a kadar sürecek oyun indirimlerinde dev bir ismi de ağırlıyor. Platformda bu hafta Electronic Arts yapımı olan birçok güzel oyun indirimle satın alınabilir halde olacak. Gelin, bu hafta Steam kütüphanenize normalden çok daha düşük bir fiyata ekleyebileceğiniz oyunlara bakalım.

Bu hafta %70 ve üzeri indirime giren 8 oyun:

STAR WARS Battlefront:

Star Wars serisinin hayranı olsanız da olmasanız da bu serinin oyunları oyunculara muhteşem deneyimler sunabiliyor. Bu hafta %75 indirimle satılan Star Wars Battlefront da sizlere bu deneyimlerden birini sunacak.

İndirimsiz fiyatı: 129 TL

129 TL İndirimli fiyatı: 32,25 TL (%75)

32,25 TL (%75) İncelemeler: Çoğunlukla olumlu

Çoğunlukla olumlu Oyunun Steam sayfası

STAR WARS Battlefront II:

Bu hafta Star Wars evrenine atılmanızı sağlayacak bir diğer oyun da Battlefront serisinin ikinci oyunu Battlefront II olabilir. Oyun, çok oyunculu moduyla da pek çok oyuncuyu memnun etmiş durumda. Ayrıca Battlefront serisinin iki oyununu da paket halinde 96,48 TL'ye alabileceğinizi belirtelim.

İndirimsiz fiyatı: 279,99 TL

279,99 TL İndirimli fiyatı: 83,99 TL (%70)

83,99 TL (%70) İncelemeler: Çok olumlu

Çok olumlu Oyunun Steam sayfası

Battlefield: Bad Company 2:

DICE tarafından geliştirilen Battlefield: Bad Company 2, Battlefield serisi için büyük bir önem taşıyor. 2010 yılında yayınlanan bu oyun günümüzde bile benzersiz bir deneyim sunabiliyor.

İndirimsiz fiyatı: 129 TL

129 TL İndirimli fiyatı: 32,25 TL (%75)

32,25 TL (%75) İncelemeler: Çok olumlu

Çok olumlu Oyunun Steam sayfası

Battlefield 4 Premium Edition:

Battlefield serisinin sevilen bir diğer oyunu olan Battlefield 4, bu sürümüyle birlikte oyunun tüm deneyimini yaşamanıza imkân tanıyor.

İndirimsiz fiyatı: 279,99 TL

279,99 TL İndirimli fiyatı: 69,99 TL (%75)

69,99 TL (%75) İncelemeler: Çok olumlu

Çok olumlu Oyunun Steam sayfası

SAINTS ROW IV: GAME OF THE CENTURY EDITION:

Efsane Saints Row serisinin dördüncü oyunu, bu paketle birlikte beraberinde oyun için geliştirilen 27 adet ek paketiyle kütüphanenize geliyor.

İndirimsiz fiyatı: 31 TL

31 TL İndirimli fiyatı: 6,20 TL (%80)

6,20 TL (%80) İncelemeler: Çok olumlu

Çok olumlu Oyunun Steam sayfası

Dead Space 3:

Birçok oyuncu tarafından fazlasıyla övülen Dead Space serisi de EA indirimiyle iyi bir seçenek haline dönüştü. Oyun serisinin üçüncü oyunu Dead Space 3, %70 indirime girdi.

İndirimsiz fiyatı: 129 TL

129 TL İndirimli fiyatı: 38,70 TL (%70)

38,70 TL (%70) İncelemeler: Çok olumlu

Çok olumlu Oyunun Steam sayfası

RIDE 3:

Motosikletleri seven biriyseniz ve düzgün bir motosiklet oyunu arıyorsanız RIDE serisi sizin için muhteşem bir tercih olacaktır. Serinin son oyunu olan RIDE 3 de şu anki indirimle birlikte oldukça cazip bir hale geldi.

İndirimsiz fiyatı: 61,00 TL

61,00 TL İndirimli fiyatı: 18,30 TL (%70)

18,30 TL (%70) İncelemeler: Çok olumlu

Çok olumlu Oyunun Steam sayfası

Dead Effect:

BadFly Interactive tarafından geliştirilen ve 2014 yılında yayınlanan Dead Effect, pek çok oyuncu tarafından fazlasıyla sevildi. Oyun, indirimle birlikte yalnızca 2 TL'ye satın alınabilir oldu.