Oyun fiyatları karşılanamayacak seviyelere geldiği için ülkemizdeki oyunseverler, indirim kampanyalarını kaçırmamaya çalışıyor. Biz de düzenli olarak bu indirimleri sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi ise Steam’de bu haftaya özel bazı oyunların fiyatları düşürüldü.
Steam’in haftalık indirimleri, 20 Ocak Pazartesi gününe kadar devam edecek. İndirimlerde birçok popüler yapımın fiyatında %90’lara varan oranda düşüş var. İndirime giren oyunların bazılarını aşağıdan görüntüleyebilirsiniz.
Steam'de bu hafta fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Lethal Company
|5,79 dolar
|3,76 dolar (%35)
|Ready or Not
|20,99 dolar
|17,39 dolar (%40)
|Euro Truck Simulator 2
|10,09 dolar
|2,52 dolar (%75)
|Demonologist
|7,99 dolar
|5,19 dolar (%35)
|American Truck Simulator
|10,09 dolar
|2,52 dolar (%75)
|The Last Farmer
|7,29 dolar
|3,28 dolar (%55)
|Way of the Hunter
|18,99 dolar
|7,59 dolar (%60)
|Home Design 3D
|9,99 dolar
|0,99 dolar (%90)
|Ride
|19,99 dolar
|1,99 dolar (%90)
|Avatar: Frontiers of Pandora
|55,99 dolar
|22,39 dolar (%60)
Kampanya kapsamında fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.