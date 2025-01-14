Steam, bu haftaya özel olarak birçok oyunda indirim yaptı. Gelin %90'lara varan bu indirimlerde fiyatı düşen oyunlara birlikte göz atalım.

Oyun fiyatları karşılanamayacak seviyelere geldiği için ülkemizdeki oyunseverler, indirim kampanyalarını kaçırmamaya çalışıyor. Biz de düzenli olarak bu indirimleri sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi ise Steam’de bu haftaya özel bazı oyunların fiyatları düşürüldü.

Steam’in haftalık indirimleri, 20 Ocak Pazartesi gününe kadar devam edecek. İndirimlerde birçok popüler yapımın fiyatında %90’lara varan oranda düşüş var. İndirime giren oyunların bazılarını aşağıdan görüntüleyebilirsiniz.

Steam'de bu hafta fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Lethal Company 5,79 dolar 3,76 dolar (%35) Ready or Not 20,99 dolar 17,39 dolar (%40) Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar 2,52 dolar (%75) Demonologist 7,99 dolar 5,19 dolar (%35) American Truck Simulator 10,09 dolar 2,52 dolar (%75) The Last Farmer 7,29 dolar 3,28 dolar (%55) Way of the Hunter 18,99 dolar 7,59 dolar (%60) Home Design 3D 9,99 dolar 0,99 dolar (%90) Ride 19,99 dolar 1,99 dolar (%90) Avatar: Frontiers of Pandora 55,99 dolar 22,39 dolar (%60)

Kampanya kapsamında fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.