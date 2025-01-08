Steam, geçtiğimiz hafta sonu oyuncu sayısında bir kez daha tüm zamanların rekorunu kırdı. Son rekorun üzerinden 1 ay bile geçmemişti.

Farklı türden oyunlara erişim sağlamasıyla dünyanın en büyük oyun platformu konumunda bulunan Steam, her gün milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Hâliyle de sürekli olarak burada rekorlar kırıldığını görüyoruz.

Steam’de son olarak 9 Aralık günü tüm zamanların en yüksek oyuncu sayısına ulaşıldığını görmüştük. Bu rekor çok uzun sürmedi ve geçtiğimiz hafta sonu bir kez daha kırıldı.

39 milyon 342 bin oyuncuya ulaştı

5 Ocak 2025 Pazar günü TSİ 17.00 sularında Steam’in oyuncu sayısında yepyeni bir rekor kırıldı. SteamDB verilerine baktığımızda o günkü oyuncu sayısının 39 milyon 342 bin 21’e ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını görüyoruz.

Aralıkta kırılan önceki rekor 39 milyon 205 bin civarlarındaydı. Bir önceki ise eylülde 38 milyon ile kırılmıştı. Muhtemelen kısa süre sonra 5 Ocak’taki rekorun da kırıldığını göreceğiz. Çünkü oyuncuların Steam’i bırakmak gibi bir isteği yok gibi görünüyor. Rekorun ne kadar süre dayanabileceğini zaman gösterecek.

Bu haberin yazıldığı sırada platformda 24 milyon 632 bin oyuncunun yer aldığınu belirtelim. Son 24 saatin rekoru ise 35 milyon 763 bin civarlarında.