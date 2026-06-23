Steam Machine'in Fiyatı Sosyal Medyada Büyük Tepki Gördü (Gelen Tepkileri Sizin İçin Derledik)

Valve'ın Steam Machine'in fiyatını açıklamasının ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Valve'ın merakla beklenen yeni cihazı Steam Machine'in fiyatı geçtiğimiz gün açıklandı. 1.049 dolar olarak belirlenen fiyat, doğal olarak oyuncuların tepkisine yol açtı.

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Reddit, Steam forumları, Bluesky ve X'te görüşlerini dile getiren oyuncular, Valve'ın bu fiyattan satmasının mümkün olmadığını ve tabiri caizse Steam Machine'in "ölü doğduğunu" söylediler. Gelin bu tepkilere hep birlikte bakalım.

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"RAM fiyatları absürt seviyelere çıkmasa 500 dolar olurdu"

Teknik açıdan bu yorum yanlış sayılmaz çünkü yapay zekâ sebebiyle oluşan RAM krizi sonrası RAM bulunan her türden donanımın fiyatları arttı.

Konsol üreticileri ekosistem adına zararına konsol satmaya devam edebilse de Valve kâr elde etmek istedi. Hâliyle bu fiyat kaçınılmaz oldu.

"400 dolar daha pahalı ama PS5 performansına yetişemiyor"

"Fakir olmak için üzücü bir gün"

"Yıllık 50 bin doların altında kazananlar için hiçbir şey uygun değil"

"Steam Machine yanlış zamanda piyasaya sürülen iyi bir ürün"

İncelemelere atıfta bulunanlar da var...

Steam Machine'e verilecek paraya PC dizenler de...

Bardağın dolu tarafından bakan da yok değil

Tepkilerin ortak noktası fiyatın yüksek olduğu yönünde: