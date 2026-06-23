Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Steam Machine'in Fiyatı Sosyal Medyada Büyük Tepki Gördü (Gelen Tepkileri Sizin İçin Derledik)

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Valve'ın Steam Machine'in fiyatını açıklamasının ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Steam Machine'in Fiyatı Sosyal Medyada Büyük Tepki Gördü (Gelen Tepkileri Sizin İçin Derledik)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Valve'ın merakla beklenen yeni cihazı Steam Machine'in fiyatı geçtiğimiz gün açıklandı. 1.049 dolar olarak belirlenen fiyat, doğal olarak oyuncuların tepkisine yol açtı.

Reddit, Steam forumları, Bluesky ve X'te görüşlerini dile getiren oyuncular, Valve'ın bu fiyattan satmasının mümkün olmadığını ve tabiri caizse Steam Machine'in "ölü doğduğunu" söylediler. Gelin bu tepkilere hep birlikte bakalım.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Steam'de EA Yaz İndirimleri Başladı (FC 26, Battlefield 6 ve Dahası İndirimde)

Steam'de EA Yaz İndirimleri Başladı (FC 26, Battlefield 6 ve Dahası İndirimde)

650 TL Değerindeki MMORPG Türündeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

650 TL Değerindeki MMORPG Türündeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

[18-25 Haziran] Toplam Değeri 558 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

[18-25 Haziran] Toplam Değeri 558 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Steam'i Kasıp Kavuran Bu Yeni Ücretsiz Oyun, VAC Ban Yemenize Sebep Olabilir

Steam'i Kasıp Kavuran Bu Yeni Ücretsiz Oyun, VAC Ban Yemenize Sebep Olabilir

İçerikten Görseller

Steam Machine'in Fiyatı Sosyal Medyada Büyük Tepki Gördü (Gelen Tepkileri Sizin İçin Derledik)
2
2
2
2

"RAM fiyatları absürt seviyelere çıkmasa 500 dolar olurdu"

2

Teknik açıdan bu yorum yanlış sayılmaz çünkü yapay zekâ sebebiyle oluşan RAM krizi sonrası RAM bulunan her türden donanımın fiyatları arttı.

Konsol üreticileri ekosistem adına zararına konsol satmaya devam edebilse de Valve kâr elde etmek istedi. Hâliyle bu fiyat kaçınılmaz oldu.

"400 dolar daha pahalı ama PS5 performansına yetişemiyor"

2

"Fakir olmak için üzücü bir gün"

2

"Yıllık 50 bin doların altında kazananlar için hiçbir şey uygun değil"

2

"Steam Machine yanlış zamanda piyasaya sürülen iyi bir ürün"

İncelemelere atıfta bulunanlar da var...

Steam Machine'e verilecek paraya PC dizenler de...

Bardağın dolu tarafından bakan da yok değil

Tepkilerin ortak noktası fiyatın yüksek olduğu yönünde:

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Bilgisayar kategorisinde binlerce üründe %70'e varan indirimler için tıkla!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

[19-22 Haziran] 4.800 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[19-22 Haziran] 4.800 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"

Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"

Oyuncular, Steam'de Tam 1.000 Dolara Satılan Ama Arkasında 'Koca Bir Hiç' Yatan İlginç Bir Oyun Keşfetti

Oyuncular, Steam'de Tam 1.000 Dolara Satılan Ama Arkasında 'Koca Bir Hiç' Yatan İlginç Bir Oyun Keşfetti

Assassin's Creed ve Far Cry Serisini Bedava Oynama Fırsatı: Ubisoft+ Premium Ücretsiz Oluyor!

Assassin's Creed ve Far Cry Serisini Bedava Oynama Fırsatı: Ubisoft+ Premium Ücretsiz Oluyor!

GTA 6'nın Ön Sipariş Tarihi Resmen Açıklandı!

GTA 6'nın Ön Sipariş Tarihi Resmen Açıklandı!

Steam'de EA Yaz İndirimleri Başladı (FC 26, Battlefield 6 ve Dahası İndirimde)

Steam'de EA Yaz İndirimleri Başladı (FC 26, Battlefield 6 ve Dahası İndirimde)

650 TL Değerindeki MMORPG Türündeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

650 TL Değerindeki MMORPG Türündeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Oyunlar Steam

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İkinci Elde 200 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek En Sorunsuz Motorlar

İkinci Elde 200 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek En Sorunsuz Motorlar

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Çok Ucuza Samsung Telefon Geliyor: A101'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Çok Ucuza Samsung Telefon Geliyor: A101'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

Renault'un Yeni SUV'si Boreal Alınır mı? Fiyatından Özelliklerine Her Yönüyle İnceledik!

Renault'un Yeni SUV'si Boreal Alınır mı? Fiyatından Özelliklerine Her Yönüyle İnceledik!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com