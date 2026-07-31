Sony, bugüne kadar toplam kaç PS5 satıldığını açıkladı. 100 milyonu geçmeye çok az kaldı.

2020 yılında çıkan PlayStation 5, çıktığı günden beri dünya çapında milyonlarca satmayı başaran bir konsol olmuştu. Sony de her çeyrekte düzenli olarak dünyada ne kadar PS5 satıldığını açıklıyordu. Şimdi ise 2026’nın ikinci çeyreğine ait veriler bizlerle buluştu.

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Sony, 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla sona eren üç aylık döneme ait resmî mali sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Son çeyrek boyunca toplamda 1,6 milyon civarında yeni PS5 satışı gerçekleşti.

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Toplam satışlar 95,3 milyona ulaştı

Bir önceki çeyrekte satışlar 93,7 milyondu. Son 3 ayda eklenen 1,6 milyonluk satış ile de bugüne kadar satılan toplam PS5 sayısı 95,3 milyona yükseldi. rakam, cihazın küresel pazardaki güçlü konumunu koruduğunu ve adım adım 100 milyon barajına doğru ilerlediğini net bir şekilde ortaya koyuyor. PS5, şu anda 101 milyon satan Wii’nin arkasında tarihin en çok satan 8. konsolu konumunda.

Ancak bu rakamı bir önceki mali yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda 0,9 milyon adetlik bir düşüşe tekabül ettiğini de belirtmemizde fayda var. Donanım satış hızında dönemsel bir sakinleşme görülse de cihazların aktif olarak kullanılması ve ekosistemde kalması şirket açısından kritik bir parametre olmaya devam ediyor. Sony'nin paylaştığı donanım verileri, konsolun pazardaki yaygınlığının belli bir olgunluğa ulaştığını kanıtlar nitelikte.

Donanım sevkiyatlarındaki düşüşe rağmen PlayStation ekosisteminin kullanıcı tabanı genişlemeye devam ediyor. Verilere göre PSN üzerindeki aylık aktif kullanıcı sayısı 125 milyon seviyesine ulaştı. Bu değer, bir önceki mali yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında 2 milyonluk bir kullanıcı artışına işaret ediyor.

Yazılım ve oyun satışları cephesinde de oldukça hareketli bir tablo söz konusu. Belirtilen üç aylık süreçte PlayStation 5 ve PlayStation 4 platformları toplamında 66,1 milyon adet yazılım satışı gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre 200 binlik bir artış var. Detaylara baktığımızda Sony'nin kendi geliştirdiği birinci parti oyunların payı 6 milyon adet olarak gerçekleşti.